Semanario hispano Hoy de Chicago cerrará tras 16 años

Chicago (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El semanario en español Hoy de Chicago, el mayor medio dirigido a la comunidad hispana de esta ciudad estadounidense, cerrará a partir del próximo 13 de diciembre después de 16 años de publicación, informó este miércoles la empresa editora, Tribune Publishing, conocida como 'Tronc'.

Sin detallar los motivos, su portavoz, Tilden Katz, indicó a Efe que dará fin tanto la edición impresa como a la versión de internet.

Hoy ha venido reduciendo en los últimos años sus ediciones impresas y su personal, actualmente de seis integrantes, y en 2017 pasó de diario a semanario, según el Chicago Tribune.

Katz señaló que ampliará el contenido en español a través de la Agencia de Contenido de Tribune, que publica información simultáneamente en varios medios hispanos del país y 'explorará de forma agresiva otras opciones para satisfacer las necesidades cambiantes de lectores de nuestras importantes comunidades hispanas'.

Hoy fue lanzado en 2003 como un periódico diario por Tribune Co., entonces la compañía matriz del Chicago Tribune. Reemplazó a Éxito, una publicación semanal iniciada por el mismo diario en 1993.

Por otro lado, Katz señaló que brindarán 'a todos los empleados afectados la oportunidad de tomar posiciones abiertas dentro de la empresa'.

Tribune Publishing vendió en 2007 la edición de Hoy Nueva York a la editorial en español ImpreMedia, y en 2018 hizo lo propio con la versión de Los Ángeles como parte de la transacción de Los Ángeles Times y San Diego Union-Tribune al multimillonario biotecnológico Patrick Soon-Shiong.

'Tribune Publishing continuará produciendo Fin de Semana y agregará contenido editorial a ese producto', dijo Katz.

Tribune Publishing, con sede en Chicago, es el tercer editor de periódicos más grande de Estados Unidos.

Cuenta con once periódicos, incluidos Chicago Tribune, New York Daily News, The Baltimore Sun y Orlando Sentinel, además de revistas y tabloides en todo el país. EFE