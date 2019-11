Senado argentino concede 6 meses de licencia al legislador acusado de abusos

Buenos Aires, 27 nov (EFE).- El Senado de Argentina aprobó este miércoles por unanimidad conceder una licencia de seis meses al legislador peronista José Alperovich, de la provincia de Tucumán (norte), después de que el pasado viernes su sobrina presentara una denuncia contra él por presuntos abusos sexuales.

La decisión, que incluyó que Alperovich no cobrara dietas durante el próximo semestre, se produjo a raíz del pedido del propio senador, perteneciente al bloque Peronismo Tucumán, quien pretende 'aclarar la verdad' y reparar su honor.

El pasado viernes la sobrina segunda del acusado, de 29 años, presentó a la Justicia la denuncia por abusos sexuales y subrayó que desde diciembre de 2017 a mayo de 2019 fue 'violentada sexual, física y psicológicamente' por parte de Alperovich, a quien denominó como un 'monstruo'.

'No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí', expresó en una extensa carta abierta a la prensa local.

La joven prestó declaración en un juzgado de Tucumán durante casi tres horas y, según su vocera, también fue llamada a declarar por la Fiscalía de Buenos Aires, aunque se desconoce la fecha en la que tendrá lugar su testimonio.

El político peronista, que asumió su banca en 2015 y cuenta con fueros parlamentarios, dijo inicialmente que no pensaba dimitir ni pedir la baja de su puesto en el Senado argentino, pero finalmente solicitó el lunes licencia en la Cámara Alta.

'En estos días, como es de público conocimiento, he sido víctima de denuncias promovidas en mi contra. La imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré, a la corta o a la larga, ante la Justicia', dijo Alperovich en la carta dirigida al Senado para pedir su licencia.

El exgobernador dijo que su objetivo ahora es dedicar tiempo y esfuerzos a 'desbaratar la infamia', 'aclarar la verdad' y 'reparar' su 'honor'.

Durante la sesión de hoy en la Cámara Alta, la senadora Silvia Elías de Pérez, del interbloque oficialista Cambiemos, reclamó a la Justicia el 'deber de actuar con celeridad, sin presiones y sin privilegios'.

'Este proceso judicial es esencial para lograr justicia, y cualquier obstáculo que se interponga en su misión de esclarecer los hechos significa violentar los derechos de una mujer que se animó a denunciar al poder', manifestó la legisladora en representación de su interbloque.

Además de tratar el pedido de licencia de Alperovich, este miércoles juraron su cargo los 24 senadores argentinos electos en los comicios del 27 de octubre pasado, un tercio de la Cámara Alta. EFE