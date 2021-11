Senado chileno rechaza cuarto retiro de pensiones por falta de un voto

Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- El Senado chileno rechazó este martes el polémico proyecto que buscar autorizar a las personas a hacer un cuarto retiro anticipado del 10 % de sus fondos de pensiones, al no lograrse el quórum necesario por falta de un voto para que la medida saliera adelante.

La aprobación del proyecto, resistido por el Gobierno y que ahora avanza a Comisión Mixta para su último trámite legislativo, requería de 25 votos a favor por parte de los senadores, sin embargo sólo se lograron 24 apoyos, 15 en contra y 1 abstención.

'Vamos a seguir adelante. No se puede permitir que simplemente por un voto tengamos esta situación adversa. Hay una gran mayoría de senadores y senadores que están impulsando este cuarto retiro y no me cabe duda que en la comisión mixta lograremos la mayoría para aprobarlo', señaló el senador opositor y miembro de la comisión que analizó el proyecto de ley, Alfonso De Urresti.

La iniciativa contó con la venia de los senadores oficialistas Manuel José Ossandón y Marcela Sabat, pese a los constantes llamados del gobierno de Sebastián Piñera para rechazar el proyecto.

Por su parte, la senadora democristiana Carolina Goic desatendió los llamados de la candidata presidencial del sector Yasna Provoste para apoyar el documento y fue la única representante de la oposición que votó en contra.

'(...) Desde la centroizquierda, a la que pertenezco, parece que abandonamos las banderas. ¿En qué momento empezamos a relativizar lo que dicen todos los técnicos? Voy a rechazar este cuarto retiro', señaló Goic en su intervención.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, presente en el hemiciclo durante la votación del proyecto de ley, señaló que hay varios argumentos que los parlamentarios incorporaron en sus alocuciones y que terminaron en el rechazo a la idea de legislar.

'Entendemos que la discusión sigue y quisiéramos hablarle también a nuestros compatriotas en el sentido de que nosotros como Gobierno sabemos que hay gente que necesita ayudas del Estado (...) en el presupuesto hay espacios para mantener programas de ayuda al empleo', afirmó el secretario de Estado.

Desde la llegada de la covid-19 se han aprobado tres retiros del 10 % de los fondos de pensiones, el primero hace más de un año, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de más de 50.000 millones de dólares para entidades que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Estos organismos privados mueven esos recursos en el mercado financiero y hoy se encuentran muy cuestionadas por la ciudadanía por las bajas pensiones que otorgan al final de la vida laboral.

Mientras que estas compañías gestoras obtienen millonarios beneficios, la mitad de los contribuyentes chilenos recibe menos de 215.000 pesos (280 dólares) al mes de pensión, según datos de la Fundación Sol, siendo que la línea de la pobreza se sitúa en los 170.000 pesos.

En agosto, el presidente del Banco Central anticipó que la consecuencias del cuarto retiro pueden tener efectos 'extremadamente graves', considerando que la cantidad de circulante podría 'recalentar la economía' del país suramericano. EFE

ssb/rfg/laa