Senado mexicano avala en medio de acusaciones renuncia de juez del Supremo

México, 8 oct (EFE).- El Senado de México aprobó este martes la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de un debate en que los legisladores intercambiaron recriminaciones sobre injerencia en el Poder Judicial y pactos de impunidad.

Los senadores votaron por 111 votos en favor, tres en contra y cinco abstenciones por la aprobación de la renuncia de Medina Mora, presentada el 3 de octubre en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y aceptada ese mismo día por el mandatario.

En los posicionamientos previos a la votación, el senador Gustavo Madero, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), esgrimió el artículo 98 de la Constitución, según el cual 'las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si este las acepta, las enviará para su aprobación al Senado'.

Señaló que Medina Mora no especificó los motivos de su dimisión en la carta al presidente, enviada en medio de reportes sobre investigaciones en su contra por presunta corrupción. Por ello, el legislador pidió al Gobierno federal 'que nos ayude a esclarecer las causas graves' del ministro para dimitir.

'Exijo que no exista impunidad, que no vaya a haber carpetazo simplemente porque ya se concedió una renuncia y se doblegó a un ministro de la (Suprema) Corte', puntualizó.

En su oportunidad, Julio Menchaca, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -el partido de López Obrador-, argumentó que la Constitución no obliga a los miembros de la Corte a revelar sus motivos si deciden dejar sus cargos.

'¿Qué habrá pasado por la mente del licenciado Medina Mora para tomar esa decisión? Él lo sabe. No debemos ser un obstáculo para una decisión que él tomó y él asumirá las consecuencias. No hay, no va a haber, no existirá un pacto de impunidad', declaró.

Félix Salgado, de Morena, fue más duro y aseveró que 'está claro que Medina Mora encabezaba una banda de delincuentes dentro de la Suprema Corte'.

'Siguen allí algunos sospechosos ministros, magistrados, jueces, que otorgan amparos, que dan libertad a delincuentes y los protegen (...). La renuncia de Medina Mora abre una ventana de que las cosas en el Poder Judicial se van a componer', abundó.

Por su parte, Ricardo Moreno, también del partido en el poder, cuestionó 'que la libertad individual de una persona de renunciar se traduzca en que algunos piensen que se le presionó, que hay una intención injerencista en el Poder Judicial'.

Se trata, dijo, 'de construir una narrativa tendente a desprestigiar al Ejecutivo federal', y aseguró que en anteriores gobiernos 'la mayoría neoliberal siempre garantizó tener absoluta mayoría en ese órgano (la SCJN)'.

'La preocupación que ahora tienen es porque se ha desmoronando ese andamiaje que ustedes construyeron. La garantía que tenían de impunidad está debilitada', remató, dirigiéndose a los senadores de oposición.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, informó el lunes se le había ofrecido a Medina Mora la posibilidad de comparecer para 'ampliar sus motivos de renuncia', pero que el ministro declinó alegando que no 'tiene intención de acudir al Senado ni ampliará su carta de renuncia'.

El presidente López Obrador descartó este lunes en su conferencia de prensa cotidiana que la dimisión se debiera a una 'venganza política'.

'Nada de eso, es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara; es una investigación que tiene la Fiscalía General', enfatizó.

LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

Medina Mora fue nombrado por el Senado como ministro de la SCJN en marzo de 2015 a propuesta del entonces presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), para un periodo de 15 años.

La renuncia ocurrió en el contexto de reportes sobre pesquisas sobre presuntas transferencias a sus cuentas entre 2013 y 2017 por más de 103 millones de pesos (5,2 millones de dólares), cifra cuatro veces más grande que los ingresos que tuvo como embajador en Estados Unidos y ya como ministro de la Suprema Corte ese lapso.

Desde su nombramiento como miembro de la SCJN fue cuestionado por organizaciones civiles que lo acusaron de estar implicado en casos de graves violaciones a los derechos humanos cuando desempeñó cargos de seguridad pública.

Sobresale la represión de mayo de 2006 a pequeños propietarios que se oponían a un plan para construir un aeropuerto en San Salvador Atenco, Estado de México.

Medina Mora era secretario de Seguridad Pública cuando ocurrió la acción policial, ordenada por el entonces gobernador Peña Nieto, que dejó dos muertos y 207 detenidos, incluyendo 26 mujeres que denunciaron haber sido torturadas y violadas.

Como titular de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) de 2006 a 2009, declinó su competencia para investigar los hechos de Atenco.

Una vez aprobada su renuncia por el Senado, ahora el presidente López Obrador deberá someter al órgano legislativo una terna de candidatos para cubrir su vacante en la SCJN, integrada por 11 ministros. EFE