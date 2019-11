Senado mexicano recibe terna de candidatas para la Suprema Corte de Justicia

México, 22 nov (EFE).- El Senado mexicano recibió este viernes la terna de candidatas que buscan ocupar la vacante que dejó el ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La terna está integrada por Margarita Ríos-Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT); Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación y Ana Laura Magaloni Kerpel, exdirectora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

'Confirmo que, esta tarde, el Ejecutivo federal ha remitido al Senado mexicano la terna para que, por mayoría calificada, se elija a la Ministra de la SCJN', apuntó en un mensaje en Twitter el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

'La Comisión de Justicia iniciará el procedimiento legislativo correspondiente. Buscaremos el consenso', añadió.

El oficio fue remitido por la Unidad de Enlace Legislativo de Gobernación a la presidenta de la Mesa Directiva, senadora Mónica Fernández.

Este día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de todos los días, informó que durante el día enviaría la terna al Senado.

'Son tres mujeres, las tres con una muy buena trayectoria profesional, académica y en el servicio público', apuntó López Obrador.

En aras de la división de poderes, el mandatario señaló que los senadores van a elegir a la candidata 'como siempre, en libertad' y recordó que uno de los cambios de su gobierno respecto a los anteriores 'es que no hay injerencia' del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo.

'Para decirlo coloquialmente, no hay línea, o la línea es que no hay línea. No es enviar una terna y enviar 'palomas mensajeras' al Senado para informar a los senadores que tenemos preferencia por alguna de las abogadas. Van a ser los senadores, es un procedimiento; se les entrevista, se ven sus trayectorias y los senadores deciden', finalizó.

Los senadores opositores a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mayoría en el Senador, tenía como exigencia que la terna estuviera integrada por mujeres. EFE