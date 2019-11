Senador argentino niega 'enfáticamente' que abusara sexualmente de su sobrina

Buenos Aires, 22 nov (EFE).- El senador peronista y exgobernador de la provincia argentina de Tucumán (norte) José Alperovich negó este viernes 'enfáticamente' los delitos de violencia sexual de los que le acusa su sobrina y aseguró tener 'pruebas y testigos' que demuestran su inocencia.

'Ya he dado instrucciones a mis abogados para ponerme a disposición de la justicia para aclarar lo sucedido, pues es en ese ámbito dónde se debe dilucidar lo ocurrido', expresó el legislador, de 64 años, a través de las redes sociales, después de que esta mañana se conociera que su familiar presentó una denuncia judicial contra él.

En una carta abierta publicada en la prensa local, la denunciante, de 29 años, sobrina segunda del acusado, subrayó que desde diciembre de 2017 a mayo de 2019 fue 'violentada sexual, física y psicológicamente' por parte de Alperovich, a quien denominó como un 'monstruo'.

'No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí', añadió en la extensa carta, en la que afirmó que cuenta esto por su 'seguridad' pero también para que otras mujeres 'se animen a hablar'.

En Twitter, el senador, que asumió su banca en 2015, tras 12 años como gobernador provincial de Tucumán, confesó que tomó conocimiento por la prensa de las denuncias.

'Deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad', enfatizó.

Según alegó, desde hace tiempo él ha sido 'víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quien ahora se presenta falsamente como víctima'.

'Y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia', continuó.

'Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos', agregó.

Para terminar, Alperovich destacó que enfrentará 'este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante'.

'Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él. No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual', narró su sobrina en la carta. EFE