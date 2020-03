Senador de EEUU y alcalde de Miami se aislan tras ver al vocero de Bolsonaro

(Actualiza con declaraciones de alcalde de Miami Beach)

Miami, 12 mar (EFE).- El senador por Florida Rick Scott y el alcalde de la Ciudad de Miami, Francis Suárez, están en cuarentena voluntaria tras haber estado con el jefe de Comunicación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dio 'positivo' del nuevo coronavirus.

Tanto Scott como Suárez indicaron este jueves que se aislaron por voluntad propia después de haber estado en una reunión con el director de Comunicaciones de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, quien dio positivo tras viajar a Florida hace unos días.

Wajngarten viajó con el mandatario brasileño el fin de semana pasado para una estancia de tres días y asistió a una reunión con el presidente Donald Trump en el complejo Mar-a-Lago, propiedad de este último en Florida.

Una declaración de la oficina de Comunicaciones de Bolsonaro este jueves señala que los resultados de las pruebas de Wajngarten resultaron positivos.

Sin embargo, el presidente Trump dijo este jueves que no está 'preocupado' por la posibilidad de haber contraído el coronavirus después de que se diagnosticara la enfermedad al jefe de prensa del Gobierno brasileño, con quien se reunió y posó para una foto el domingo.

La Casa Blanca confirmó a Efe que por el momento no hay planes de hacerle una prueba de coronavirus a Trump.

Scott indició que no creía que interactuara con Wajngarten, pero que estuvo en la misma habitación que él.

'Después de consultar con el médico tratante del Senado y mi médico personal, me dijeron que mi riesgo es bajo y que no necesito hacerme una prueba o ponerme en cuarentena', dijo Scott, que aclaró que no tiene síntomas.

Por su parte, el alcalde Suárez formó parte de una delegación que se reunió con Bolsonaro en la parte trasera de un auditorio durante un evento en Miami, mientras Wajngarten estaba en la sala principal.

Mientras se conocían estas cuarentenas voluntarias, el Miami Film Festival anunció que cancela a partir de este jueves todos sus eventos, incluidas las proyecciones.

El certamen, que este año alcanza la trigésimo séptima entrega, arrancó el pasado viernes y debía concluir este domingo.

MIAMI BEACH TAMBIÉN CANCELA EVENTOS

Esta tarde y ante el avance del nuevo coronavirus en el sur de Florida, Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, dio por terminado el 'spring break' (vacaciones de primavera) en sus playas.

'Somos el punto de un motor económico y nos corresponde asegurarnos de liderar el camino', enfatizó el regidor la ciudad aledaña a la de Miami y una de las más turísticas del mundo.

De esta manera, y según los administradores de la urbe costera, se cierran los teatros Fillmore Miami Beach, en South Beach, el Colony y el North Beach Bandshell.

El Miami Beach Pride 2020, un festival que reúne a miembros de la comunidad LGTB y que estaba previsto para los días 4 y 5 de abril, será reprogramado, según la web del evento. EFE