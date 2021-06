Senador pide a Neymar y la selección que no acepten la Copa América en Brasil

Brasilia, 1 jun (EFE).- El senador Renan Calheiros, instructor de una comisión parlamentaria que investiga la gestión de la pandemia de covid-19 en Brasil, pidió este martes a Neymar y los jugadores de la selección brasileña que no acepten jugar la Copa América en el país.

'Es increíble que el Gobierno quiera acoger la Copa América en Brasil, en un momento en que la pandemia se agrava y llena como nunca nuestros cementerios y hospitales', declaró Calheiros en la apertura de una sesión de la comisión, que intenta esclarecer si el Gobierno es responsable del descontrol de la crisis sanitaria.

Según Calheiros, la Copa América, que la Conmebol ha anunciado que se jugará en Brasil, 'se transformará en un campeonato de la muerte' si se celebra en uno de los países más afectados por la pandemia, que supera los 462.000 fallecimientos y que, según los especialistas, está frente a una nueva ola de la pandemia.

'Ya que no podemos apelar al Gobierno ni a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), me dirijo a la selección brasileña, a sus jugadores, a su entrenador, a Neymar, para pedirles que no acepten la Copa América en Brasil', agregó Calheiros.

'El campeonato que debemos disputar es el de la vacunación. Esos son los goles que debemos marcar, Neymar. No permitan que se entre al campo mientras sus amigos, sus parientes, sus conocidos, siguen muriendo en nuestro país', concluyó.

La Copa América, que deberá comenzar el próximo día 13, iba a ser celebrada por Argentina y Colombia, pero ambos países desistieron de recibir el torneo por diversas causas, entre las que citaron la alta incidencia de la pandemia de coronavirus.

La Conmebol anunció la víspera que la nueva sede será Brasil y este martes el presidente Jair Bolsonaro expresó su apoyo a que el país organice el torneo regional de selecciones.

'Hay Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana, ahora vienen (partidos) de las eliminatorias' regionales para el Mundial de Catar, dijo Bolsonaro en relación a torneos que se están jugando desde hace meses.

'Nadie dice nada de eso, pero si es la Copa América entonces va a causar aglomeraciones y no se puede jugar', apuntó en forma irónica, para insistir en que su Gobierno está dispuesto a aceptar el torneo, aunque aún discuten algunos detalles de la organización.

'Es el mismo protocolo (de seguridad) de la Copa Libertadores', insistió Bolsonaro para justificar su apoyo al torneo, que generó una enorme ola de críticas de especialistas sanitarias y sectores políticos que consideraron esa decisión 'irresponsable' cuando el país continúa sin controlar la pandemia de covid-19. EFE