Sepp Kuus:'Que no estuviera Roglic me permitió ser más agresivo'

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ganador de la última etapa del Dauphiné y décimo en la general, aprovechó la ausencia de su compañero y líder Primoz Roglic para cerrar una semana brillante en la prueba francesa.

'Después del día de ayer, fue muy extraño despertar esta mañana con la noticia del abandono de Roglic. Estábamos todos en shock. Pero también nos dio la oportunidad de ser agresivos hoy', dijo.

Kuus, de 25 años y natural de Durango, aprovechó que no era peligroso para la general para atacar en el último puerto en solitario.

'Vi que todos iban cansados y quise atacar lejos de la cima. Nunca he entrenado tanto, y nunca me he divertido tanto con la bici. Ahora podemos centrarnos en el Tour de Francia con la máxima confianza ', explica en el sitio del evento. EFE