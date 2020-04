Serbia llora la muerte de su 'maestro futbolista de todos los tiempos'

Belgrado, 7 abr (EFE).- Serbia llora la muerte del entrenador Radomir Antic, su 'maestro futbolista de todos los tiempos', ayer lunes a los 71 años de edad.

'Antic marcó la historia del fútbol como jugador y como experto', recordó este martes el presidente serbio, Aleksandar Vucic, tras expresar sus condolencias a los familiares y su pesar por el fallecimiento de 'una de las personalidades más eminentes de nuestro deporte y el deporte mundial'.

'Algunos de los mejores clubes del mundo han perdido a un gran profesional y entrenador extraordinario, y nosotros, al maestro futbolista por todos los tiempos', añadió Vucic en declaraciones al diario Kurir.

Marco Pantelic, vicepresidente de la Federación del fútbol serbio y antiguo jugador de la selección encabezada por Antic, lo recordó como 'único, un grande del fútbol nuestro y el mundial', informó el rotativo Blic.

'Fue para mí un honor ser parte del equipo que con él a la cabeza trajo mucha alegría a Serbia', dijo Pantelic.

Se despidieron de Antic también los clubes belgradenses Partizan y Estrella Roja, así como la Federación de Fútbol serbia, que indicó que su muerte 'deja el vacío en los corazones' y que 'Serbia está orgullosa de haber tenido a un hombre como él'.

'Los grandes no se van, sólo nos contemplan desde otro lugar. ¡Para siempre, tu capitán!', manifestó en Instagram Dejan Stankovic, entrenador del Estrella Roja y capitán de la selección cuando Antic encabezaba el equipo nacional.

Por su parte, el exjugador Nenad Bjekovic se mostró consternado por la noticia: 'Estoy tan sorprendido, no me lo creo todavía. No sabía que estaba enfermo. Es un choque, choque, choque', declaró al Blic.

Antic no solo fue técnico del Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, también fue entrenó al Zaragoza, al Oviedo y al Celta, además de haber sido seleccionador de Serbia en el Mundial de 2010. Su carrera en los banquillos concluyó con la dirección de dos equipos chinos: el Shandong Luneng y el Hebei Zhongji.

Radomir Antic nació en Zitiste, antigua Yugoslavia, el 22 de noviembre de 1948. EFE