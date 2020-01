Serena: “Sí creo que puedo conseguirlo, si no no estaría en el circuito”

Jc: Salva

Melbourne (Australia), 24 ene (EFE).- La tenista estadounidense Serena Williams (8) garantizó que sí que cree que puede igualar con veinte títulos Grand Slam a la australiana Margaret Court ya que, por el contrario, no estaría en el circuito.

“Yo no juego sólo para divertirme. Perder no es realmente divertido”, agregó la tenista tras firmar su peor actuación en Melbourne Park en los últimos catorce años tras perder frente a la china Qiang Wang por 6-4, 6(2)-7 y 7-5.

La campeona de siete ediciones del Abierto de Australia hizo autocrítica y condenó “el gran número de errores” que cometió a lo largo de todo el partido.

“Cometí demasiados fallos como para ser una deportista profesional. No puedo jugar así. En serio, no puedo repetir esto. No es profesional, no está bien”, lamentó.

Por último, la veterana tenista de Míchigan (Estados Unidos) no se contuvo las lágrimas cuando fue preguntada sobre el último partido como profesional que disputó la danesa, e íntima amiga suya, Caroline Wozniacki tras perder ante la tunecina Ons Jabeur.

“Ella ha tenido una carrera increíble. Dios mío, me estoy poniendo sentimental, voy a echarla de menos”, admitió entre lágrimas la tenista. EFE