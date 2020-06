$!Serena Williams jugará en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Serena Williams confirmó que disputará el Abierto de Estados Unidos 2020.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam dijo en un video que difundió la Asociación Estadounidense de Tenis el miércoles durante la presentación del torneo que está 'impaciente de volver” a Nueva York para un torneo que ha conquistado en seis ocasiones.

La estadounidense de 38 años fue subcampeona en Flushing Meadows en las dos ediciones anteriores.

El vigente campeón Rafael Nadal y los actuales jugadores al tope de los ránkings, Novak Djokovic y Ash Barty, han expresado reticencia de viajar a Nueva York.

Simona Halep, campeona de dos grandes y ex número uno del mundo, señaló que “ahora mismo” no tiene la intención de jugar en el US Open 2020. La rumana añadió en un comunicado enviado a AP que su posición no es “definitiva”.

El US Open normalmente es el cuarto y último Grand Slam de la temporada. En esta ocasión se realizará sin aficionados entre el 31 de agosto y 13 de septiembre con lo que será el segundo grande del 2020, después del Abierto de Australia que terminó a inicios de febrero.

En mayo se pospuso el Abierto de Francia debido a la pandemia de coronavirus y está programado para llevarse a cabo entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre. Wimbledon fue cancelado por primera vez desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945.