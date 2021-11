Sergi Barjuan: “Hemos reculado demasiado”

Vigo, 6 Nov (EFE).- Sergi Barjuan, que este domingo disputó ante el Celta su último partido como entrenador de la primera plantilla del Barça, consideró que su equipo reculó “demasiado” en la segunda parte, que afrontaron con una cómoda renta de tres goles que se le esfumó en el último suspiro con un tanto de Iago Aspas en el descuento.

“Cuando todo sale al revés y estás obligado a hacer tres cambios por lesión, tienes que alterar todo el orden del equipo. En la segunda parte no hemos sabido ir hacia arriba. No es excusa. Hemos reculado demasiado, no hemos tirado la presión y los jugadores que han salido no sabían cómo situarse”, admitió en rueda de prensa.

No quiso hablar sobre las lesiones de Ansu Fati, Eric García y Nico González, “el club hará un parte médico”, y dijo que su sucesor, Xavi Hernández, tiene “su papeleta y su trabajo” a partir del próximo lunes.

“Se empaña por el resultado de hoy, pero estoy contento. Creo que le he intentado transmitir a los jugadores recursos técnicos y tácticos”, analizó sobre su etapa en el primer equipo.

En este sentido, subrayó que “lo más importante” a partir de ahora es que la plantilla se pueda recuperar.

“Si recuperamos a toda la plantilla, el Barça puede competir con todos los equipos. Esa es la base de todo. Un entrenador con falta de recursos está limitado”, que no quiso entrar en polémica con Coutinho: “En diez días, lo que he intentado es que todos tuviesen algo de feeling conmigo”. EFE

