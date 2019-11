Sergi Bruguera: 'Hay que ajustar horarios'

Madrid, 19 nov (EFE).- Sergi Bruguera, capitán del equipo español, señaló tras la victoria contra Rusia en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis que hay que ajustar los horarios, tras acabar esa eliminatoria cerca de las dos de la mañana, y que prefirió resguardar a Rafael Nadal porque quiere que esté sano 'y hay que cuidar su físico'.

'Ha sido una eliminatoria increíble, de un nivel en todos los partidos espectacular, muy igualada desde el primer juego hasta el final que se ha definido por pequeños detalles y que el carácter competitivo de España se ha notado', señaló Bruguera.

'Al principio la idea era de que jugase Rafa con Marcel pero al final yo también confío muchísimo en todos los que tengo para jugar, como Marcel, Feli y Pablo (Carreño) también, y al final ha sido una decisión complicada', explicó el capitán sobre el doble español.

'Pero al acabar a las 12:30, con todas las eliminatorias que quedan no puedo poner a Rafa a un partido y acabar a las dos y media de la mañana cuando mañana tenemos otro', puntualizó Bruguera

'Además tengo un doble que es espectacular como se ha demostrado. Tengo confianza plena en ellos, y prefiero que Rafa este sano, que viene de tener un problemilla en Bercy y hay que cuidar el físico', añadió.

'Está claro que cuando se hace las primeras veces pueden haber algunos errores', continuó Bruguera al referirse al tema de los horarios.

'Pero es evidente que se tiene que hacer algo, porque no se pueden acabar los partidos a las dos de la mañana. Yo, de hecho no he podido poner a mi jugador número uno porque estábamos jugando a las 12:30. Es evidente que esto hay que ajustarlo la próxima vez, seguro', finalizó. EFE.