Sergi Canós: 'Tengo miedo de despertar y que haya sido un sueño'

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 31 may (EFE).- El Brentford sufrió un varapalo enorme la temporada pasada. Se le escapó el ascenso, tras toda la temporada entre el primer y el segundo puesto del Championship, y perdió la final del playoff ante el Fulham. Pero el fútbol siempre ofrece segundas oportunidades y el equipo londinense por fin volvió a la Premier League 74 años después y con Sergi Canós (Nules, 1997) como titular en Wembley.

El español, que llegó a debutar con el Liverpool en 2016, atendió a Efe a la mañana siguiente de lograr el ascenso. Extenuado, no tanto por el partido sino por la fiesta de después. 'No tengo resaca porque aún no me he acostado', apuntó entre risas Canós, antes de repasar punto por punto la temporada que ha devuelto al Brentford a la élite.

Pregunta: ¿Está en una nube?

Respuesta: Parece que estoy en una nube y que me voy a despertar en algún momento. Lo que le dicho a mi madre es que no me he ido a dormir porque tengo miedo de despertarme y que todo esto haya sido un sueño y sigamos en la Championship.

P: ¿Cuánto le va a llevar asimilar todo esto?

R: No sé si serán un par de días, si serán unas semanas, si a medida que me lo vaya repitiendo la gente que estamos en Premier se me vaya a ir quedando en la cabeza. Dentro de mí es como que lo tenemos por fin, que lo hemos hecho. Era un objetivo tan grande y tan difícil que ha sido como 'bua, lo tenemos'.

P: ¿Por qué significa tanto un ascenso a la Premier?

R: Significa todo, porque, sin ofender a nadie, llevo mucho tiempo en la Championship. Muchísimo. Estar peleando el año pasado, no poder conseguirlo y este año llegar a la misma final... Queremos tanto estar entre los mejores, tenemos tantas ganas. Frente a frente contra el Manchester City, contra el Manchester United, contra el Leeds, contra equipos de arriba. Estar a primer nivel. Llevamos mucho tiempo trabajando para ello. Hay aficionados que no han visto al Brentford en Premier. Es algo único.

P: Son ejemplo de que es posible levantarse de un mazazo como la final de ascenso perdida el año pasado.

R: Fue un golpe muy grande. Paramos por el covid, volvimos y lo hicimos tan bien y nos quedamos a las puertas del segundo puesto. Luego te vas a los playoff y llegas a la final y te pegan un mazazo que no te puedo explicar. Tuvimos diez días libres y al once estábamos entrenando como si nada hubiera pasado. Pensando 100 % que este iba a ser nuestro año. Y no empezamos bien, tuvimos muchas críticas, gente que no confiaba en nosotros y aquí estamos.

P: ¿Es como si ahora empezara su carrera?

R: Es una de las cosas por las que tenía tantas ansias de llegar a la Premier. Porque sé que estoy preparado para dar mi mejor nivel, incluso mejor que lo que he hecho hasta ahora. Cada vez voy a mejor y me siento mejor. Mi carrera empieza ahora, voy a tener que demostrar que puedo estar ahí y tengo muchísimas ganas.

P: ¿Qué diferencia hay entre debutar 10 minutos con el Liverpool en Premier a jugar el año que viene?

R: Ahí tenía 19 años y debutas y es un sueño. Llevas tantos años esperando ese momento. Eres un niño que te dan esos diez minutos y eres el más feliz del mundo. Luego, ¿qué pasa? Que a ese niño lo matas porque te venden al mes. Te vas a un equipo de Championship y ahí empieza mi lucha de volver al primer nivel. Me ha costado cinco años.

P: Pudo irse del Brentford a equipos en España, pero decidió quedarse. ¿Qué tiene este proyecto?

R: El proyecto era que siempre el Brentford mejoraba. Mejorábamos todos. Yo llevo muchos años aquí y me daba cuenta que cada año íbamos un poco más hacia adelante y las ambiciones son muchísimo más altas. Un claro ejemplo es que hemos subido, pero ahora empieza el verdadero fútbol, lo que tenemos que demostrar. Esa es la ambición que me ha atraído del Brentford. No es solo subir a Premier, es subir y quedarnos.

P: ¿Qué tendrían que ofrecerle para que salir del Brentford?

R: Espero estar aquí, pero nunca digas nunca porque no sé lo que va a pasar en el futuro. Estoy muy feliz donde estoy. Llevo muchísimo aquí y mi ilusión sigue intacta. Algo muy gordo tendría que pasar para que no estuviera aquí la temporada que viene.

P: ¿Han conocido a aficionados del Brentford que vieran al equipo en Primera división?

R: El padre de uno de mis vecinos tiene 90 años y es aficionado del Brentford desde hace 80 años. Desde que se acuerda, su padre le llevaba a los partidos del equipo. El otro día le di mi camiseta para que pudiera ver la final de Wembley por la tele y me estuvo contando que había visto al Brentford en la Primera división. Me contaba que una vez que iban a ver un partido vieron en el pub, antes del encuentro, a uno de los jugadores tomándose una pinta y me decía que cómo han cambiado las cosas. ¡Es que de eso hace más de 70 años! Están muy orgullosos de nosotros. EFE