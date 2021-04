Sergio García, dispuesto a disfrutar de Augusta

Augusta (Georgia, EEUU), 6 abr (EFE).- El golfista español Sergio García, campeòn en 2017, regresa esta semana a Augusta, después de no haber podido participar en el Masters de noviembre, sintiéndose afortunado y dispuesto a volver a disfrutar su vigésimo segunda participación en el primer grande del año.

“Fue una pena no estar aquí en noviembre”, dijo García, que no pudo participar en la aplazada 84ª edición del Masters porque dio positivo en la prueba del coronavirus. “Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y hay que aceptarlo”, agregó el ganador de la chaqueta verde en 2017.

“El campo se está jugando muy diferente a cómo se jugó en noviembre y está para hacer pocas”, comentó García después de su segunda ronda de práctica junto con el bicampeón José María Olázabal.

Tras un largo año de suspensiones y postergaciones de acontecimientos deportivos como consecuencia de la pandemia, el Masters de Augusta regresa a su fecha habitual de abril y preparado para defenderse de los mejores golfistas del mundo con sus ondulados greenes y la firmeza de sus estrechas calles.

“El año que no puedes venir te das cuenta de que es un sitio muy especial y, aunque haya veces que no salga bien, siempre merece la pena estar aquí”, dijo Sergio García, de un torneo en el que no ha pasado el corte en seis ocasiones, dos ellas en sus dos últimas participaciones, y ha terminado cuatro veces entre los diez primeros.

Como ha ocurrido con otros ganadores de la chaqueta verde, para García, el histórico recorrido de Augusta National guarda el recuerdo de momentos difíciles y de grandes celebraciones con familiares y amigos, cuya ausencia notará esta semana.

Hasta hace unas semanas llevaba más de un año sin ver a sus padres. “Son cosas que no me habían ocurrido en la vida”, comentó el golfista de Borriol, que se estrenó en el Masters en 1999 en compañía de su padre, Víctor, como caddie.

“Todo el mundo ha sufrido mucho y hay que llevarlo de la mejor manera posible”, dijo Sergio García, contento de jugar al golf, “que es lo que más' le 'gusta”. “Ves poco a poco que el trabajo que estás haciendo va dando sus frutos y te sientes un poquito más cómodo y haces las cosas un poco mejor. Así es más fácil disfrutar”, agregó el número 40 del ránking mundial.

Sergio García forma parte de un trio de golfistas españoles en Augusta National, junto con el veterano José María Olázabal, ganador de las ediciones de 1994 y 1999, y Jon Rahm, el número 3 del ranking mundial, que acaba de ver nacer a su primer hijo Kepa. EFE