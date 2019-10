Sergio García encarará la última jornada con 6 bajo par

Madrid, 5 oct (EFE).- El español Sergio García, quien por tercera jornada consecutiva presentó una tarjeta de 69 golpes, dos bajo par en el Club de Campo Villa de Madrid, lamentó que 'las cosas' en esta edición del Mutuactivos Open de España de golf 'no están acabando de salir del todo bien'.

El castellonense, campeón del torneo en 2002 en El Cortijo Club de Campo de Gran Canaria, aseguró que le falta 'confianza en los 'greenes''. 'Es una pena, yo creo que los hoyos 11, 12, 13, 14 y 15 han sido claves. Ayer, ahí jugué el mejor golf del día. Si hoy ahí consigo hacer dos o tres birdies estamos hablando de ponerme con once o doce bajo par y ya es otra cosa, pero a veces no sale', dijo.

'Lo bueno es que estoy haciendo muchas cosas bien y hay que seguir por la misma línea', sostuvo Sergio García en zona mixta.

El ganador del Masters de Augusta de 2017 indicó asimismo que este sábado le dio 'un pequeño pinchacito en las costillas acabando de calentar con el 'drive' en el campo de prácticas'.

'Me ha costado coger ritmo al principio, pero luego la verdad es que me he encontrado bastante bien. He empezado a pegar golpes muy buenos, teniendo buenas opciones', apuntó. EFE