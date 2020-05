Sergio García: 'La Ryder Cup es el torneo que más me gusta'

Madrid, 19 may (EFE).- El español Sergio García, ganador del Masters de Augusta en 2017, declaró que la Ryder Cup, que ha levantado seis veces defendiendo al equipo de Europa, es el torneo que más le 'gusta y disfruta', pese a la 'enorme presión' que existe.

Sergio García, de 40 años, lleva dos décadas como profesional del golf, un tiempo que le ha permitido experimentar como las nuevas tecnologías han ido ganando terreno e importancia en su deporte.

'No hay duda que desde que empecé las nuevas tecnologías cada vez son mayores y mejores y ayudan al deporte en general. Nosotros las utilizamos como instrumentos para saber exactamente la velocidad de la bola, el efecto o cosas que puedan ser más precisas', dijo.

'A los muy buenos jugadores, entre los que me incluyo, nos ha ayudado un poco, y a los un poquito menos buenos los ha ayudado más, por eso pienso que el salto no ha sido igual, no ha sido cuantitativo. Se ve más que nunca la competitividad entre los jugadores', confesó.

Para el golfista castellonense, de todos los torneos que ha disputado el más 'especial' es la Ryder Cup. 'Es el que más me gusta porque no juegas sólo para ti'.

'Disfruto mucho en la Ryder de la compañía y de todos los compañeros. Sientes mucha presión. Es el torneo estrella nuestro, pero la sensación de tener a un grupo detrás apoyándote y deseándote lo mejor siempre me hace sentir más cómodo. Cuando juegas individualmente te sientes más solo y a mi me gusta más la sensación de equipo', comentó García, en una charla virtual organizada por la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea.

Uno de los aspectos que más debe cuidar un golfista es, 'aparte del físico, el psicológico. El mental es importante porque cuando la bola está parada le das muchas vueltas a la cabeza, aunque también en los últimos quince o veinte años se ha visto la mejora física'.

Como experimentado golfista, uno de los objetivos que tiene Sergio García es el de conseguir que 'cada vez más gente se pueda dedicar al golf'.

'Es nuestra meta que más gente joven se dedique al golf. Lo único que podemos hacer es evolucionarlo de la mejor manera posible porque lo puedes jugar a mayor edad y no es como otros que tienes que hacerlo de pequeño porque acaba rápido', comentó.

'Lo importante es disfrutar del golf. No hay que ponerse presión, porque cuando vas más relajado e intentas disfrutarlo, las cosas salen mucho más fácil', concluyó. EFE

1011041