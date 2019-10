Sergio García repite una segunda vuelta de 69 golpes

Madrid, 4 oct (EFE).- El español Sergio García completó su vuelta de este viernes con 69 golpes, dos bajo par, e igualó el resultado que obtuvo en la jornada inaugural del Mutuactivos Open de España de golf, un torneo perteneciente al circuito europeo que hasta este domingo se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid.

El castellonense indicó al término de la vuelta, que le deja con un acumulado de -4, que volvió 'a jugar bastante bien otra vez'.

'Sobre todo, los nueve segundos hoyos me han dado muchas opciones pero, desgraciadamente, no han querido entrar los 'putts'. Ha sido uno de esos días en los que no ha querido salir nada y en el que he tenido un par de golpes desafortunados', lamentó.

Sergio García subrayó, sin embargo, que en 'líneas generales' el resultado 'está bien' y su juego es 'sólido'.

'Me encuentro cómodo. Esperemos que el fin de semana cambie un poquito la cosa, sacar un poquito más y ver qué hacemos', abundó.

También manifestó que espera que el fin de semana el campo se complique y se lo ponga más difícil a los jugadores: 'Se va a poner más y más difícil, lo greenes estarán más duros y habrá que ser muy preciso con los golpes a la hora de dejarla cerca'. 'Eso se nota a la hora de los resultados, por eso hoy está costando un poquito más. Si no eres preciso, no es fácil dejarla cerca', analizó.

El golfista de Borriol, ganador del Masters de Augusta en 2017, rescató como positivo su capacidad para seguir cuando 'no le salían las cosas'. 'Hoy hubiera sido fácil dejarme llevar', dijo, 'pero lo hemos peleado y es lo que hay'.

Sergio García presentó al término de su vuelta una tarjeta de 69 golpes, con tres birdies en los hoyos 8, 14 y 15 y un bogey en el hoyo 11. EFE