Sergio García satisfecho de la victoria en una 'carrera muy bonita'

Spielberg (Austria), 15 ago (EFE).- El español Sergio García Dols (Gasgas) se mostró muy contento por la tercera victoria conseguida en la temporada 2021, en el Gran Premio de Austria de Moto3, si bien reconoció que 'ha sido una carrera muy bonita, aunque al principio me resultó difícil mantener el ritmo, que era muy fuerte'.

'No me rendí y en la última curva he podido conseguir esta victoria, que es muy buena para mí', afirmó Sergio García Dols.

García Dols reconoció que al principio le costó aguantar el ritmo de los pilotos de cabeza, con un ritmo muy alto, 'pero he intentado -dijo- guardar los neumáticos para hacer una buena última vuelta, pero me ha resultado complicado por el toque que he tenido con Masiá pero he ido recuperando'.

'Sabía que podía dar un poco más y había que intentarlo, aunque sabía que era difícil, pero al final ha salido muy bien y tenemos que seguir así, carrera por carrera, ya que este fin de semana hemos cumplido el objetivo sin fijarnos en nadie y ahora hay que seguir trabajando', comenta Sergio García Dols. EFE

