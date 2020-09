Sergio Pérez afirma que algunos miembros de su equipo le 'ocultan cosas'

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point) aseguró este jueves que algunos miembros de su equipo le 'ocultan cosas' desde que se confirmó que al año que viene no continuará en la escudería, a la que llegará el alemán Sebastian Vettel, tetracampeón mundial.

'Desde que la noticia salió a la luz, algunas personas dentro del equipo tienden a ocultarme cosas, algo que no creo que sea bueno. Creo que por el momento tenemos que ser todo lo transparentes que sea posible para asegurarnos de conseguir los objetivos y sumar los máximos puntos posibles', afirmó el piloto mexicano en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Rusia.

El piloto tapatío recordó que para Racing Point, que la próxima temporada competirá bajo la marca Aston Martin, 'cada punto es crucial' ya que pelea por el tercer puesto del Mundial de Constructores con McLaren, que tiene 106 puntos por los 92 de los monoplazas rosas.

'Podemos tener la mejor temporada de nuestra historia si conseguimos acabar terceros, y acabaremos muy decepcionados si no lo logramos', añadió Pérez, que lleva 44 puntos y es noveno del Mundial, ocho menos que su compañero, el canadiense Lance Stroll.

Pérez aseguró que no tiene nada contra Vettel. 'Es un gran chico y un gran piloto, viene a un equipo fantástico, un equipo al que deseo que siga adelante, porque veo lo bien que pinta para el próximo año', consideró.

No obstante, el mexicano por el momento no tiene asiento en la parrilla de 2021 tras confirmarse la salida de la escudería en la que lleva desde 2014.

'Cuando no obtienes el resultado que quieres estás decepcionado, pero yo llevo tiempo en este negocio y entiendo las decisiones que hay por detrás. Sin rencores, no me tomo nada personalmente y simplemente sigo adelante. Lo que venga después, sea lo que sea, estaré feliz con ello', sentenció. EFE

