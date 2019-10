Sergio Ramos: 'Falcao es siempre una amenaza'

Estambul, 21 oct (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, mostró la duda que tienen sobre la alineación de Radamel Falcao en el duelo ante el Galatasaray, y dedicó elogios al delantero colombiano al que definió como 'un killer' y del que dijo 'es siempre una amenaza para un rival'.

'Falcao me parece un grandísimo jugador al que nos hemos enfrentado muchos años. Es un gran 9, un killer que lleva varias semanas sin jugar, no sabemos si será titular pero es siempre una amenaza para un rival', destacó de su rival.

Ramos intentó lanzar un mensaje positivo pese a la mala situación que vive el Real Madrid en la Liga de Campeones, último de grupo y obligado a ganar al Galatasaray en su estadio. 'Lo único que tiene en mente el Real Madrid, a pesar de todo lo sucedido, es ganar. Es la palabra que mejor define a nuestra entidad y es lo que queremos mañana. Queremos reivindicarnos con un buen partido en Champions donde después del último resultado hay que ganar sí o sí'.

'Estamos muy tranquilos porque con esfuerzo y trabajo acaban llegando las cosas. Luego te pueden salir mal, pero que nadie se vaya a casa sin haberlo dejado todo en el campo como nos pide el madridismo. La actitud no se negocia', añadió.

Entre los aspectos a mejorar con urgencia por el Real Madrid para cambiar su dinámica, Sergio Ramos destacó la concentración desde el inicio del partido y mejorar la puntería.

'Es complicado sacar una conclusión cuando los resultados no son buenos. Hay cosas que mejorar, somos realistas. Los primeros minutos como dice Zizou. Nos cuesta meternos en los partidos y hay que cambiarlo. En Mallorca no merecimos perder aunque pudimos hacer mucho más para cambiar las cosas y no desperdiciar ningún minuto desde que pitó el árbitro hasta que termina el partido. Hemos hecho partidos muy serios defensivamente y es verdad que en el fútbol vives del gol y últimamente no estamos muy acertados', lamentó.

Por último, no valoró si no disputar el clásico esta semana beneficia al Real Madrid. 'Depende por donde lo mires. La Champions es una competición donde tenemos experiencia y sería dar un paso al frente ganar aquí y luego afrontar el siguiente partido ante nuestra gente de otra manera. Reivindicarte en tu estadio con tu gente y una victoria sería bueno. El equipo tiene ganas de volver a ganar y sentir clima de tranquilidad'. EFE