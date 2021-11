Sergio Ramos, titular por primera vez con el PSG

París, 28 nov (EFE).- El defensa español Sergio Ramos fue incluido este domingo en la lista de titulares del París Saint-Germain (PSG) por primera vez desde su llegada al club en verano, tras haber estado alejado hasta ahora del terreno de juego por una sucesión de problemas físicos.

Ramos fue alineado para el encuentro contra el Saint-Étienne y se estrena junto a compañeros como Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi o Marquinhos.

El antiguo jugador del Real Madrid había sido convocado por primera vez por su nuevo club el pasado 23 de noviembre para el duelo contra el Manchester City en la Liga de Campeones, pero finalmente no se estrenó en ese encuentro que los británicos ganaron por 2-1.

Hoy mismo Ramos admitía en una entrevista a Amazon Prime Video que ha pasado momentos difíciles debido a su ausencia en el campo.

'Son momentos duros, momentos de soledad, muchas horas en el gimnasio, con el fisio, con el preparador. Al final no dejas de tener cierta negativa que te hace dudar un poco a veces, pero yo siempre creí en mí, creí en el trabajo. Estoy plenamente centrado en devolver esa confianza que han depositado en mí', dijo.

'Ha sido un año difícil, pero te da tiempo para aprender, para pensar, para vivir cosas que afortunadamente no había vivido a lo largo de mi carrera', añadió subrayando que está deseando alcanzar su mejor nivel.

'No me gusta perder ni jugando con mis hijos, es algo que siempre lo he tenido interiorizado desde que fui pequeño. Si tienes en mente perder al final te acabas acercando a las cosas que te hacen dudar, que son negativas, por lo tanto yo creo que siempre hay que estar convencido, y si después no se logra, que sirva de aprendizaje'.

De su nuevo campeonato dice haberle sorprendido su dureza: 'Francia es una liga muy dura físicamente, con un ritmo alto también de balón, que parecía que solo era en la Premier y en la Liga española, y he podido ver que también hay equipos muy fuertes'.

Su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, afirmó este sábado en la conferencia de prensa previa al partido contra el Saint-Étienne que es difícil predecir cuánto tiempo le va a costar adaptarse, y destacó que lo que necesitaba el jugador era competir.

'Pienso que puedo competir cuatro o cinco años más, lo que la cabeza me aguante, que creo que van a ser muchos. Espero que no tenga más problemas físicos, ojalá sea así', afirmó Ramos en Amazon Prime Video, donde reconoció estar disfrutando de este nuevo reto. EFE

mgr/og