Sergio Scariolo deja de ser coordinador técnico de la FEB

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha comunicado este miércoles que realizará una reestructuración del programa de formación masculino, que en los últimos años ha dirigido el seleccionador absoluto masculino, Sergio Scariolo, debido a las actuales circunstancias profesionales que le atañen en la NBA, traspasando sus responsabilidades al hasta ahora director técnico y exseleccionador femenino José Ignacio Hernández.

'Las elevadas exigencias de sus actuales responsabilidades en los Toronto Raptors de la NBA han aconsejado tomar esta decisión de mutuo acuerdo y que en cualquier caso no interfiere en su cargo de seleccionador absoluto, tanto en la próxima ‘ventana’ FIBA como en los Juegos Olímpicos de Tokio', ha detallado la FEB en su página web.

Además, la federación nacional ha querido agradecer públicamente 'el extraordinario trabajo de Scariolo y su ejemplar compromiso con el baloncesto español', al haber aportado 'su prestigio y experiencia en la coordinación de un programa que ha unificado la concepción del baloncesto en todas las selecciones'.

Desde que el entrenador italiano asumiese el cargo en mayo de 2017, su experiencia -según explica la FEB- ha facilitado 'la adaptación de los jugadores jóvenes en su salto de categoría y el trabajo de continuidad de todos los equipos técnicos'. Además, asegura que esta labor 'tendrá continuidad con el equipo que estado trabajando con él'.

Por este motivo, el traspaso de las responsabilidades que hasta este miércoles correspondían al técnico de Brescia recaerán en el también director técnico de la FEB y exseleccionador nacional femenino, José Ignacio Hernández, junto a un equipo que estará formado por Daniel Sainz, Alberto Lorenzo y David Soria.

El propio Sergio Scariolo ha querido hacer un repaso de su labor estos dos últimos años en la dirección técnica del programa de cantera y dejar claro que lo deja 'en buenas manos'.

'He tenido que tomar la decisión de dar un paso atrás tras estos últimos años en los que no sólo me he divertido mucho sino que también he tenido grandísimas satisfacciones. Y no hablo de los resultados, que han sido extraordinarios a nivel de equipo, sino del crecimiento de los jugadores y de la consolidación de la sensación de pertenecer a una entidad única en muchos sentidos', explica.

“Ahora el tiempo me impide poder dedicar a esto, que ha sido casi lo que más me ha divertido y en la que más me he volcado en los últimos años. Pero está encarrilado, en manos de grandes profesionales con los que de todas formas estoy y seguiré estando permanentemente en contacto y me tienen a su disposición, y desde luego estaré siempre siguiendo con muchísimo cariño y atención el trabajo de nuestras selecciones de cantera”, manifestó Scariolo.

Por su parte, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, quiso agradecer personalmente 'el excelente trabajo y el gran esfuerzo' que ha desempeñado el actual seleccionador nacional en su etapa al frente, considerando 'ejemplar' su compromiso con el baloncesto español.

'No solo ha hecho una gran labor con nuestros jóvenes jugadores, también ha creado una estructura y un modelo de trabajo que obviamente vamos a aprovechar y cuyo testigo va a recoger el equipo técnico de altísimo nivel que ha sido una parte importante de su trabajo”, añadió Garbajosa. EFE