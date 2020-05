Sergio Scariolo: 'Me falta la cancha, el balón, el baloncesto de verdad'

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 9 may (EFE).- Desde su confinamiento canadiense, el seleccionador del equipo nacional de baloncesto de España, y entrenador asistente de los Toronto Raptors, Sergio Scariolo, confiesa a Efe su deseo de volver a la cancha mientras espera noticias de la NBA sobre el reinicio de la competición y asegura que ha hecho un gran esfuerzo para mantenerse al frente de la selección española.

Scariolo, que viene de una temporada espectacular en la que consiguió el anillo de la NBA con los Raptors y el campeonato del mundo con la selección española, empezó reconociendo en una entrevista con Efe que lo peor del confinamiento es la lejanía de las canchas y la incertidumbre.

P: ¿Qué es lo más difícil del confinamiento?

R: Obviamente me falta la cancha, me falta el balón, el baloncesto entendido no como un baloncesto de estudio, de proyecto, de análisis, de ordenador, sino un baloncesto de verdad. Eso es lo que más me falta. Y obviamente una sensación de seguridad acerca de todo el mundo, sobre todo de las personas queridas, y cierta incertidumbre sobre lo que puede pasar. No hay un plazo, no hay una fecha, no hay una previsión. No hay nada de nada. Eso a mi me descoloca un poquito porque soy una persona a la que me gusta bastante planificar las cosas, los detalles.

P: Su madre, que tiene 90 años, fue profesora de biología y química. Vive sola en Brescia, en la zona más castigada de Italia por COVID-19. ¿Cómo se siente?

R: Ella sabe mucho más que nosotros. Nos los explica. Nos tranquiliza. Realmente la tengo mucha admiración porque estar más de dos meses prácticamente sin ver a nadie, encerrada en casa, cuidando de sí misma, pidiendo la compra por teléfono... Y ha aprendiendo a usar Facetime para vernos.

P: ¿Está en contacto con sus jugadores de los Raptors y la selección?

R: En los Raptors, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar en contacto con un par de jugadores. Hablamos, nos intercambiamos vídeos. Obviamente yo les envío algunas imágenes sobre las que quiero que reflexionen y quiero que me den su opinión.

P: ¿Qué se sabe del reinicio de la NBA?

R: Estamos a la espera de tener noticias. Nos comunicamos muy a menudo. Dentro del cuerpo técnico de los Raptors tenemos una comunicación diaria. Y esperamos que nos digan algo sobre la competición. De momento no hay realmente ninguna previsión. La sensación es que todo el mundo esté intentando explotar hasta el último recurso para poder reiniciar la competición pero no se sabe cuándo. Y no se sabe sobre todo si la situación sanitaria se prolongará demasiado como para que llegue un momento en el que prácticamente no haya la posibilidad de enganchar este año con el siguiente, que ya se prevé empezará tarde.

P: Se ha hablado de una competición 'burbuja' en alguna localidad para terminar la temporada de la NBA.

R: En Orlando o Las Vegas. Parece que, desde un punto de vista logístico, sea lo menos incómodo, concentrar a todo el mundo en un mismo sitio, porque se eliminan los viajes. Puede que no sea tan sencillo después de haber tenido a un grupo de personas prácticamente encerradas en sus casas durante tres meses, volver a encerrarlas, durante otros dos o tres meses. Puede llegar a ser mentalmente muy, muy pesado.

Pero a la vez entendemos que hay muchísimos intereses en juego, muchísimo dinero. Las televisiones reclaman por lo que han pagado y en este punto todos estamos comprometidos a que si hay condiciones de seguridad, se hará lo que se nos diga.

P: ¿Confía en que se tome la decisión adecuada?

R: Cuando comparo la reacción de la NBA, que cerró enseguida, con la de buena parte del mundo del fútbol y veo lo que está pasando en los equipos que han empezado a entrenar, sinceramente, me reitero, la sensación es que la NBA ha tomado la mejor decisión, al suspender (la competición) por un tiempo indeterminado.

P: ¿Teme por la condición física de los jugadores?

R: Un kilito seguro que lo habré cogido (risas). No creo que mucho más. Pero la NBA es un mundo extremadamente profesional donde el cuidado individual ya se ha convertido en algo de los jugadores, no de los clubes o los entrenadores que les imponen algo sino de ellos mismos que interiorizan la necesidad de cuidarse.

P: O sea que Serge Ibaka no se está pasando el tiempo en la cocina, devorando la despensa.

R: Si hay uno por el cual metería la mano en el fuego de que se esté cuidando y esté trabajando es justo Serge.

P: ¿Cuál es la situación de Marc Gasol que antes del parón se lesionó?

R: Está bien. Perfectamente recuperado de la lesión. Está entrenando con una buen continuidad. Tiene una situación logística muy buena para entrenar física y técnicamente. Es uno de los que está trabajando más y mejor y que también tiene una responsabilidad y una concienciación muy importante. No me preocupa francamente.

P: ¿Qué hay de su renovación con la selección española?

R: No sé realmente en que punto están porque es una cuestión entre la Federación y mi representante. He hecho un gran esfuerzo diplomático tanto en casa como con los Raptors para que pueda haber una disponibilidad. Obviamente, creo que con criterio correcto, hemos tenido que encontrar una serie de acuerdos con los Raptors para que su sacrificio tenga una compensación.

Honestamente no me siento ni con ansiedad ni con prisas. Yo he hecho lo que podía hacer a este lado, y obviamente he tenido que hacer alguna renuncia, sacrificio importante aquí, pero ha sido hasta más fácil de lo que pensaba. Ahora creo que en función de la agenda de la Federación, de la prioridad que le quieran dar, de sus posibilidades de maniobra también a nivel de esta situación tan especial. Cuando quieran afrontar el problema lo afrontarán. Ni pongo prisas ni las tengo.

Y he tenido mucho apoyo por parte de mi familia que también es una de las grandes sacrificadas del doble empleo. En este momento es solo que puedan encontrar un acuerdo contractual, económico, cuando sea el momento. Ojala así sea.

P: La famosa foto de la canasta de Kawhi Leonard, con los cuatro botes del balón en el aro, del séptimo partido de los Raptors-Sixers ha ganado el World Press Photo de deportes. Y usted aparece en la esquina.

R: Soy como uno de los personajes que pasan en un cuadro del Renacimiento del rey con toda la corte alrededor. Y ahí el rey es Kawhi. Quizás Kawhi y Embid. Las dos caras, igual de expectantes. Y todos los demás eramos como unos figurantes, cada uno con una expresión, un matiz diferente. El mío era más de a ver qué pasa. En el anterior bote, del que también he visto fotos, estaba con una expresión desilusionada porque el primer bote fue un bote que raramente acaba por hacer entrar esa pelota en la canasta. En ese momento había dado el primero y había botado la segunda vez y la pinta que tenía era ya un poquito mejor. EFE

