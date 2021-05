Sergio: 'Se ha cavado el hoyo, pero no estamos en el ataúd, ni enterrados'

Valladolid, 13 may (EFE).- El técnico del Real Valladolid, Sergio González, ha advertido este jueves, tras perder 0-2 ante el Villarreal, que 'se ha cavado el hoyo' pero aun no están 'en el ataúd, ni enterrados' y, por tanto, hay que 'mantener la esperanza hasta el final', aunque ya no dependan de ellos mismos.

Ha asegurado que es 'el máximo responsable' de lo que ha pasado -el equipo está en posición de descenso, con pie y medio en Segunda división- y, por tanto, es el que tiene que 'llevarse las hostias', pero ha indicado que 'se ha trabajado a destajo para que el Real Valladolid se mantenga en Primera, pero los resultados no lo han refrendado'.

'Mientras hay vida, hay esperanza; y por eso hay que ir a San Sebastián a por el triunfo. Está claro que éste se nos ha negado, y sólo hemos sumado uno en la segunda vuelta, lo que nos hace estar fastidiados y dolidos, porque hemos merecido más puntos, pero no hemos sabido obtenerlos', ha dicho.

Cuestionado por la alineación titular, ha explicado que 'Villarreal combina bien y no se podía salir a porta gayola, sino que había que ir con paciencia' y que por eso sacó a Toni Villa y Óscar Plano por fuera con Weissman delante, Joaquín 'para dar altura' en el centro del campo o a Nacho 'para dar más intensidad ofensiva'.

'Salimos con miedo, pero a partir del minuto 25 se equilibró el partido y, en la segunda también se logró igualdad la intensidad pero, tras la ocasión fallida de El Yamiq, un error defensivo nos castigó con su gol y, aunque tratamos de solventarlo, no logramos ni el empate', ha matizado.

En su opinión, ahora toca 'apelar al orgullo y a la personalidad para terminar la temporada de la manera más digna posible, yendo a por los dos partidos que restan por disputarse' y esperar a que los otros equipos que luchan por la permanencia fallen.

Según ha reconocido 'valorar la situación en caliente es difícil, porque es un momento delicado, pero no hay que anticiparse' y considera que 'no se están haciendo bien las cosas, porque no llega la victoria, que es lo que salva' y que no han estado 'al nivel' de la afición, que les ha arropado hasta el estadio.

'Hay que levantar la cabeza e ir a San Sebastián a lograr la victoria. No vamos a meternos en el ataúd y enterrarnos. La responsabilidad es de todos, hay que encajar lo sucedido e ir con la cabeza alta. Es cierto que nos ha faltado fortuna, pero no hay que tirar de ello, porque no solo ha sido eso', ha indicado.

Respecto a que el Elche, rival en esa lucha por la salvación, vaya a jugar con público, ha comentado que confía en que el Real Valladolid 'también tenga la opción de tenerlo, porque sería lo más justo', aunque ha advertido que lo importante es 'focalizarse' en ellos mismos y en 'pelear por ese triunfo ante la Real Sociedad'. EFE

