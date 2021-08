Serie 'Toda la sangre' revelará 'las heridas abiertas' de la cultura mexicana

(Corrige nombre de la serie. Bien: 'Toda la sangre')

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- La serie 'Toda la sangre', protagonizada por Aarón Díaz y Ana Brenda Contreras, mostrará un rostro poco visto de México en la ficción y generará discusión en torno a la identidad mexicana, según afirmó este jueves su director.

'Me parece que la serie abre diálogos y conversaciones muy interesantes en relación a quienes somos los mexicanos y cuáles son las heridas abiertas en nuestra cultura', expresó Hari Sama, uno de los directores de la producción, este jueves en conferencia de prensa, desde el Museo Franz Mayer.

La serie basada en el libro homónimo de Bernardo Esquinca, cuenta la historia del periodista de nota roja Eugenio Casasola, interpretado por Díaz, quien se alía a la teniente Edith Mondragón (Contreras), para resolver una serie de asesinatos ocurridos en la Ciudad de México que asemejan a sacrificios aztecas.

'(Casasola) es un personaje que he estado esperando hace mucho tiempo. Tardé diez años en hacer un proyecto en México porque no había uno que me emocionara tanto como esta serie', aseguró Díaz quien pasó mucho tiempo con Esquinca para la creación de Eugenio.

Por su parte Ana Brenda afronta el reto de encarnar un personaje que en la obra original es un hombre, situación que le pareció fascinante.

'Me encanta la idea de poder aportar este elemento nuevo para quienes ya leyeron la saga de Casasola', aseguró la actriz.

'Toda la sangre' tiene como director a Luis Prieto, realizador de series como 'White lines' (2020) y 'Snatch' (2018), en los primeros cinco capítulos de la historia.

Mientras que el resto de los diez capítulos que conforman la serie corrieron a cargo de Hari Sama, director de 'Esto no es Berlín' (2019) y 'El sueño de Lu' (2011).

Este último también tendrá un pequeño papel al inicio de la historia y asegura que la visión que se tendrá de la Ciudad de México será una de las cosas más atractivas de la serie.

'Van a poder ver otro rostro de la ciudad, nos hemos internado en el intestino del centro histórico y la serie juega de una manera muy interesante conceptual y energéticamente en la superficie y el submundo de México con la herencia mexica que tenemos como mestizos', añadió Sama.

'Toda la sangre' es una producción de Freemantle México, Starzplay, Pantaya y Spiral International, y fue creada y producida por el showrunner y productor ejecutivo de esta última, Zasha Robles, creador de 'Falco' (2018).

Según explicó Robles, en su momento la serie -que se encuentra en fase de rodaje y no tiene fecha de estreno- fue contemplada para que se presentara este 2021 aprovechando las conmemoraciones de los 500 años de la conquista que se han llevado a cabo este año. Sin embargo, razones ajenas a ellos lo impidieron.

Lo que sí tiene claro es que más allá de conmemorar una fecha lo que buscaban era desmitificar la cultura sangrienta en la que se tiene estereotipada la cultura azteca y celebrar las raíces mexicanas.

'Estábamos buscando una historia que realmente pudiera conectar con México. No queríamos meternos al mundo de narcos, violencia y políticos', afirmó Robles. EFE

