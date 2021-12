Serrat anuncia que se retira de los escenarios en una gira en 2022

(Actualiza con el comunicado de su oficina)

Madrid, 1 dic (EFE).- El cantante español Joan Manuel Serrat se retirará de los escenarios tras la gira que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, que recorrerá América Latina y España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona, según ha anunciado su discográfica a través de un comunicado.

Bajo el título 'El vicio de cantar 1965-2022', este 'tour' servirá para 'despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo'.

'Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga', explica el cantante, de 77 años, en una entrevista al periodista Juan Cruz en el diario El País.

Serrat argumenta así su decisión: 'Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde'.

No se ha ofrecido de momento más información ni fechas sobre las razones de este retiro, que llega tras un período 'de inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19'.

Cantautor y compositor con una carrera musical de más de cincuenta años, Serrat (Barcelona, 1943) es autor de la canción insignia 'Mediterráneo', considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

Sus géneros han ido del cancionero popular, el folklore catalán, la copla española y el bolero, al tiempo que ha sido uno de los pioneros de lo que se llamó la Nova Cançó catalana.

Serrat, que actuó por primera vez en público el 18 de febrero de 1965 en el programa 'Radioescope' de Radio Barcelona, ofreció en febrero de 2020 su último concierto hasta la fecha.

Fue como parte de una gira conjunta junto a su amigo y compañero Joaquín Sabina, concretamente el 12 de febrero, en el segundo de los dos compromisos en el Wizink Center de Madrid, donde el artista jienense sufrió una caída del foso que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

Galardonado en 2009 con el I Premio Nacional de las Músicas Actuales, ha recibido otras altas distinciones, como su nombramiento como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa o la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el premio de Honor de los Premios de la Música.

Ha publicado más de 30 discos de estudio desde la grabación en 1967 de 'Ara que tinc vint anys', a destacar 'Dedicado a Antonio Machado, poeta' (1969) y 'Miguel Hernández' (1971), en los que puso música a los versos de estos dos literatos españoles, y, cómo no, 'Mediterráneo' (1970).

Para conmemorar su aniversario, cuando se cumplían 47 años de su lanzamiento, llevó a cabo su última gran gira en solitario. 'Estoy muy ilusionado. Es bastante normal que lo esté, porque tengo 74 años y el plazo cada vez se va acortando. Lo que antes parecía infinito, la vida se ha dedicado a demostrarme que es finito y sumamente delicado', señaló entonces.

Interrogado sobre su salud, sobre por qué no esperar al medio siglo redondo de la publicación del álbum, que se habría cumplido en 2021, respondió: 'Si no creyera que lo puedo hacer, no lo haría. Primero, por sentido del ridículo', ha afirmado, antes de añadir: '¿Por qué esperar? ¿Quién sabe si de aquí a 3 años tendré aire para soplar las velas?'. EFE

