Setién convoca a los pesos pesados, incluido Messi, para el partido de Copa

Barcelona, 30 ene (EFE).- El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, dio hoy jueves la lista de convocados para el partido de Copa contra el Leganés, que se jugará esta tarde, en la que aparecen todos los titulares, incluido Leo Messi.

El encuentro de octavos, que se jugará esta tarde en el Camp Nou (17:00 horas), será a partido único, y tras el apuro sufrido en dieciseisavos en el campo de Ibiza (1-2), en el que descansaron Messi y Piqué, entre otros, esta vez Setién no dio tregua y reclamó a todos sus efectivos, no así a Riqui Puig, que no viajó a Valencia por enfermedad y, pese a que el martes se entrenó con el grupo, no entró en la lista.

Tras la sesión de esta mañana en el Ciudad Deportiva, Setién citó a los siguientes jugadores: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Arturo Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Collado y Ansu Fati.

Quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica Wague y, por lesión, Luis Suárez, Ousmane Dembélé y portero brasileño Neto. EFE