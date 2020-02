Setién: 'Lo que hace el Athletic, lo hace muy bien'

Sant Joan Despí (Barcelona), 5 feb (EFE).- El entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió que, aunque el estilo del Athletic Club es antagónico al que le gusta que exhiban sus equipos, 'lo que hace, lo hace muy bien' y que 'no va a ser nada fácil' ganar este jueves en San Mamés para avanzar hasta las semifinales de la Copa del Rey.

'Habrá que estar muy finos, muy atentos y tratar de que nuestros argumentos funcionen', afirmó Setién, quien destacó que el bilbaíno 'es un conjunto sólido que rentabiliza muy bien los goles' y que aún es más difícil de batir cuando juega en San Mamés.

'En su casa nos va a apretar muchísimo y vamos a tener que estar a un nivel muy alto para superarles. No va a ser fácil, pero desde luego vamos con toda la ilusión y muy centrados en hacer las cosas bien', apuntó.

Para el técnico santanderino, su Barça afronta una semana 'muy importante', al tener que medirse a domicilio al Athletic en Copa y al Betis en la Liga, donde tampoco puede fallar si quiere mantener su pugna por el liderato con el Real Madrid.

'Además, los dos partidos los tenemos fuera de casa, y fuera de casa no estamos consiguiendo tener la consistencia que deberíamos tener', añadió.

Para el encuentro copero, Quique Setién recupera al centrocampista Arturo Vidal, que fue baja ante el Levante por una contusión en el muslo izquierdo.

'Ha superado las pequeñas molestias que tenía y hoy ha entrenado estupendamente y está en condiciones de jugar', comentó sobre el internacional chileno.

Sin embargo, no sabrá si podrá contar con el defensa Gerard Piqué, quien hoy no se entrenó con sus compañeros al tener un proceso febril.

Por eso, ha incluido en la convocatoria al central del Barça B Ronald Araujo, aunque Setién confía en que lo del zaguero catalán 'no tenga ninguna importancia' y finalmente pueda jugar mañana.

Otro central, Samuel Umtiti, no podrá viajar con el equipo al tener mañana un juicio por destrozar presuntamente un casa que alquiló en Esplugues de Llobregat (Llobregat) y lo hará después de comparecer en la vista.

'Lo de Samuel es un asunto personal. A todo el mundo le pasan cosas que no tienes previstas y es un contratiempo sin ninguna importancia. Si no puede viajar con el equipo, viajará una hora después. No pasa nada', comentó Setién sobre el francés. EFE