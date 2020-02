Setién: 'Sin Dembélé, ahora me hubiera gustado que no se fuera Carles Pérez'

Sant Joan Despí (Barcelona), 5 feb (EFE).- El entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió que la lesión de Ousmane Dembélé, que probablemente se perderá lo que resta de temporada, trastoca sus planes, y que ahora le hubiese gustado poder contar con Carles Pérez, a quien el club ha vendido en el mercado de invierno.

El Barça traspasó hace pocos días a Carles Pérez al Roma por 11 millones más otras 3,5 millones en variables y Dembélé se rompió en el entrenamiento del pasado lunes el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha, cuando estaba a punto de reaparecer. Un escenario con el que el técnico cántabro no contaba.

'Ahora, con la lesión de Ousmane, me hubiera gustado que no se hubiera marchado Carles Pérez, eso está claro, pero tengo que adaptarme. No vale la pena lamentarse y hay que se ser positivo', reconoció en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Athletic Club.

Setién todavía no sabe si el club fichará a un delantero para cubrir la baja del francés: 'Vamos a ver el diagnóstico exacto y, una vez que se sepa y tengamos el tiempo de baja, tomaremos decisión'.

'Estaba seguro que Ousmane nos iba a dar mucho. Me preocupa muchísimo lo que le ha pasado, ya no por Dembélé como futbolista y lo que nos pueda afectar, sino porque es un chaval extraordinario, al que le he visto trabajar con unas ganas extraordinarias para volver. Y lo que me duelo es que ahora va estar cinco, tres o cuatro meses sin poder jugar al fútbol', reflexionó el preparador del conjunto azulgrana.

Pese a que la plantilla ha perdido jugadores en el mercado de invierno y afronta muy justa de efectivos la fase clave de la temporada, Setién se mostró optimista sobre las opciones del equipo.

'Seguro que siempre vamos a salir con once y vamos a ser siempre competitivos con lo que tengamos. Y, si coincide que no podemos fichar a nadie por lo que sea, no pasa nada. Vamos a trabajar con la mismas ilusión y las mismas ganas', concluyó.