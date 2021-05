Sharon Corr retoma su carrera en solitario en su 'casa' de Madrid

Javier Herrero.

Madrid, 7 may (EFE).- Aunque sus rasgos la delatan, la irlandesa Sharon Corr se ha convertido desde hace 3 años en una madrileña más enamorada de sus calles 'y de la cerveza', según apunta a Efe en perfecto español ante el inicio precisamente en esta ciudad de una gira por su tercer disco al margen de la banda que le dio fama mundial.

'Es como mi casa', ratifica en una charla mantenida este viernes en la sede de Live Nation en Madrid tras hacerse público que ofrecerá siete conciertos en julio en la sala Clamores los días 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 (la entradas se pondrán a la venta este martes 11 de mayo a partir de las 11 horas).

Agobiada por si suena un poco 'tonta' en castellano, lo cierto es que la intérprete, compositora e integrante de The Corrs se desenvuelve muy bien en este idioma, fruto de un romance que inició hace muchos años con España y que se consolidó cuando decidió trasladarse con su marido y sus hijos a la capital en 2018.

'Estoy muy contenta aquí en Madrid. Hay de todo y la gente es muy simpática y abierta; si necesitas algo, cualquiera te ayuda en la calle. Además hay mucho en común con Irlanda acerca de la familia y me siento muy segura. ¡Y la cerveza está tan buena! ¡Y la comida!', alega Corr (Dundalk, 1970).

A solas, sin el resto de sus no menos famosos hermanos Andrea, Caroline y Jim, pasa desapercibida y en la capital española lleva una vida casi anónima ('Aquí puedo ser como soy yo', ratifica) a pesar de vivir en pleno centro histórico.

'No quería irme a las afueras, porque pueden ser las de cualquier gran ciudad y a mí me encanta caminar por los barrios', cuenta de una residencia en la que disfruta especialmente también del sol. 'No quiero pasarme el día deprimida con la lluvia en Irlanda', añade sin perder una sonrisa contagiosa.

UNA GIRA ÍNTIMA.

El sostenimiento de la actividad cultural en esta ciudad, a pesar de la pandemia de covid-19, le permitirá además realizar sus primeras actuaciones desde que en 2018 se presentara por última vez sobre un escenario junto a Vonda Shepard.

'Necesitamos música para vivir y disfrutar la vida', reafirma convencida de que haciendo las cosas 'poco a poco, todo irá bien'.

El público podrá verla en un formato 'muy íntimo y orgánico', como cantante y dividiéndose entre el piano y el violín, tal y como se la conoció en The Corrs. Junto a ella estarán además una guitarrista, un bajista y un batería.

'Me gustan los lugares pequeños, porque fluye la magia. Me gusta sentir a la gente', dice quien será una de las estrellas de la reapertura de una sala no menos mítica en Madrid, Clamores, que cumple 40 años. 'Como yo', bromea antes de estallar en una carcajada.

25 AÑOS DE HISTORIA DE THE CORRS.

En plena pandemia se cumplieron 25 años del inicio de su carrera discográfica con The Corrs y el disco 'Forgiven Not Forgotten' (1995), un aniversario que, por cómo lanza la mirada al cielo, parece que se le había pasado por alto. 'El tiempo vuela', coincide.

'Si pienso en aquellos tiempos, me veo como una niña', dice después, una niña para la que con su experiencia de ahora tendría un consejo: 'Tienes que ser tú solamente, tienes que escribir, tocar y cantar lo que te gusta, nada más. No escuches a quienes te dicen que tienes que hacer reguetón o heavy metal'.

¿Acaso durante esos primeros años hubo intentos de influir en su estilo? 'Lo que sucede es que cuando estamos los cuatro hay un sonido, pero cuando yo estoy sola el sonido es otro. Pero no, no dejamos que nadie influyera en nuestra música, eso era muy importante. Éramos muy diferentes para el mundo y por eso tuvimos una carrera grande', asegura.

Autora o coautora de algunos de los temas más importantes del cuarteto, no dejará de cantar algunos de ellos en sus conciertos de Madrid, como 'Radio', 'Runaway' ('Siempre', subraya) o 'So young', que escribió en homenaje a sus padres, fallecidos en los últimos años.

Solo cita un tema de entonces con el que la conexión no es la misma: 'Ya no me identifico tanto con 'Breathless'', admite.

NUEVO DISCO, ¿CON TOQUE FLAMENCO?

Fue en 2010 cuando lanzó su primer disco en solitario, 'Dream Of You', más atmosférico, con su violín e influjo celta. Ya en 2013, 'The Same Sun' la llevó más cerca de los cantautores estadounidenses de los años 70, como Joni Mitchell o Jackson Browne, antes de volver a reunirse con el resto de The Corrs para editar 'White Light' (2015) y 'Jupiter Calling' (2017).

Concentrada en los últimos años en componer y grabar su tercer disco en solitario, Corr mantiene de momento el misterio acerca de sus nuevos temas, que también sonarán en sus conciertos de julio en Madrid.

'Solo puedo decir que es muy diferente', anticipa sobre un álbum en el que, como enamorada de la música española, ha barajado seriamente la posibilidad de incluir una guitarra flamenca. 'Justo de eso estamos hablando ahora. Yo quiero y vamos a verlo', afirma ilusionada con todos sus planes para 2021, que incluyen el lanzamiento de ese material y una gira por todo el mundo. EFE