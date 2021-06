Shevchenko: 'Cruyff es el ejemplo de cómo jugar al fútbol'

Bruselas, 12 jun (EFE).- El seleccionador de Ucrania, Andréi Shevchenko, aseguró en la víspera de su duelo contra Países Bajos que el legendario jugador y entrenador neerlandés Johan Cruyff es su modelo como técnico.

'Cruyff no es sólo un modelo de jugador para mí, también como entrenador es un ejemplo para mí por el modelo que creó. Para mí es el ejemplo de cómo jugar al fútbol', declaró Shevchenko en la rueda de prensa previa al partido contra Países Bajos del domingo en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam a las 21.00 CET (19.00 GMT).

El técnico ucraniano no quiso dar detalles de su once inicial ni su plan de juego frente a los de Frank de Boer. 'Tenemos un plan', resumió.

'No he anunciado aún el once. Lo tengo decidido al 99 %. Lo descubriréis mañana', agregó el que fue Balón de Oro en 2004 como delantero del Milán.

Shevchenko no dio importancia al hecho de jugar como visitantes en un estadio que permitirá la entrada parcial de público porque 'es una situación bastante común si quitas el último año, sin espectadores por la COVID'.

'Conocemos todas las dificultades que nos esperan. El equipo lo sabe, conocemos al equipo contra el que jugaremos. Tienen muy buenos jugadores y juegan a un gran nivel, pero estamos preparados', agregó el técnico, que dijo que se respira un 'gran ambiente' en la concentración ucraniana.

'El equipo merece el primer puesto. Es un sueño que todos perseguimos. No necesitamos estímulos adicionales', agregó.

Shevchenko, con un equipo que basa su juego en una sólida defensa, se mostró críptico sobre su estilo de juego.

'En estos días, el fútbol requiere un equilibrio de ataque y defensa. So defendemos bien y atacamos bien creo que tendremos una oportunidad para conseguir el resultado que mereceremos', dijo. EFE