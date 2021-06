Shilhavy: 'Hacía mucho tiempo que no veía un gol así'

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El seleccionador de la República Checa, Jaroslav Shilhavy, ensalzó el segundo gol de su equipo, anotado, igual que el primero, por Patrik Schick, que marcó desde el centro del campo y sentenció un triunfo clave para su selección.

'Me alegro de que haya marcado un gol así. Sabemos que Patrik Schick es un jugador único. No he visto un gol como este desde hace mucho tiempo. Pero lo ensaya en los entrenamientos y también lo intentó hace poco en otro partido. Es un gran jugador. Seguro que marca más goles. Pudo lograr un triplete en este partido', destacó Shilhavy, que reconoció la importancia de la victoria contra Escocia.

'Estoy aliviado para el próximo partido. Será importante, claro. Pero si no hubiéramos ganado este era complicado en los siguientes. No está todo hecho pero estamos cerca de la clasificación', aventuró el técnico de la República Checa.

'Las sensaciones después de ganar 2-0 son maravillosas. Esperábamos el empuje de Escocia tal y como sucedió desde el principio. Pero resistimos y nos pusimos por delante. Escocia nos creó en problemas con balones largos pero supimos afrontar la situación', explicó el seleccionador, que elogió a su portero Tomas Vaclik.

'Es un gran portero. Además, en la segunda parte, una genialidad de Schick nos puso con dos goles de ventaja. Tuvimos más ocasiones y el rival también. Pero resolvimos las dificultades', analizó Shilhavy.

'Sabíamos que era un partido crucial aunque fuera el primero. Nuestro objetivo es pasar la fase de grupos y los tres punto pueden ser suficientes. Creo que necesitamos un punto más si queremos acceder a las eliminatorias', advirtió el seleccionador checo.

'El partido fue duro. Nos preparamos bien mentalmente porque sabíamos que Escocia es un equipo agresivo. Así fue pero resistimos al principio y después les superamos. Presionaron mucho hasta el final y sus cambios acrecentaron nuestros problemas. Pero liderados por Vaclik aguantamos sin encajar', apuntó. EFE