Shirin Ebadi: cuando se elimine la cultura patriarcal habrá más democracia

Roma, 25 nov (EFE).- La abogada iraní Shirin Ebadi, premio Nobel de la paz 2003, cree que la interpretación masculina de las religiones es causa de la violencia contra las mujeres y asegura que, cuando se elimine esa cultura patriarcal, la democracia en el mundo será mucho más avanzada.

'La violencia contra la mujer existe en todo el mundo, pero cambia la forma y el tipo de violencia', señaló Ebadi, la primera musulmana en ganar ese galardón, en un acto en Roma dedicado al Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra hoy, en el que lamentó que a veces las propias mujeres víctimas de la cultura patriarcal contribuyen a perpetuarla.

Señaló que en ocasiones las mujeres son protegidas por la ley, pero no por las tradiciones; a veces hay normas contra la violencia de género, pero no se aplican, especialmente en Europa, y a veces la propia ley permite esos abusos, en países sobre todo islámicos, como el suyo, Irán.

Ebadi citó algunos ejemplos de esa violencia, como el caso de Liberia 'donde el 80 por ciento de las mujeres ha sufrido mutilación genital, pero es un país con mayoría de la población cristiana, y tuvo una presidenta, Ellen Johnson-Sirleaf, que recibió el premio Nobel'.

'Le pregunté por qué no actuaba contra esto y me dijo que las propias mujeres insisten en ser mutiladas porque los hombres no quieren casarse y las que no lo han sufrido son unas prostitutas', agregó.

En otros casos, la propia ley permite la violencia, señaló, y citó cómo en Irán 'si un hombre encuentra a su mujer en la cama con otro hombre puede matar a los dos sin ninguna consecuencia'.

Y también está el asunto de la poligamia. 'En la mayor parte de los países musulmanes tener más de una esposa es legal. Imaginad que una mujer moderna, trabajadora, vuelve a casa un día y su marido le presenta a su segunda esposa. Puede que la ley lo permita, pero es una forma de violencia', subrayó.

Sobre la raíz de estas violencias, cree que hay que mirar más allá de las religiones, pues, a juicio de esta abogada y activista, 'la raíz está en la cultura patriarcal'.

'Para justificarse esta cultura usa todo, incluso se aprovecha de la religión e interpreta los libros religiosos de modo que vayan contra la mujer. Las religiones monoteístas tienen las mismas raíces y la culpable del pecado original es siempre Eva. Cuando leo libros sobre la Creación me pregunto siempre qué ha hecho Eva para que la condene toda la Humanidad', añadió.

Arremete contra esa 'interpretación masculina' de las religiones, en las que hasta 'Dios era un hombre' y se enfrenta a esa interpretación de la justicia divina que dice 'no se puede abortar, que es pecado, aunque el feto esté enfermo. ¿Es justo acaso hacer nacer a una criatura que estará siempre enferma? Eso no está de acuerdo con la razón y tiene que ver con la cultura patriarcal', señaló Ebadi.

Para poder luchar contra la cultura patriarcal, 'debemos recordar que cada hombre prepotente ha crecido en el vientre de una mujer', subrayó la premio Nobel, quien lamentó que muchas veces 'las mujeres, siendo víctimas de esta cultura, transmiten también esta cultura y, por ello, la educación de las niñas es muy importante'.

'Los fundamentalistas están contra la educación porque, enseñando a las mujeres, esta cultura pierde color...Esperamos el día en que las mujeres puedan eliminar esta cultura y la democracia en el mundo será mucho más avanzada', concluyó. EFE