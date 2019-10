Shubenkov: 'Debería haber una calle 10 para McLeod'

Doha, 3 oct (EFE).- El ruso Sergey Shubenkov, subcampeón mundial de 110 metros vallas en la accidentada final de Doha, comentó que 'debería haber una calle 10 para (Omar) McLeod', en alusión al jamaicano -campeón olímpico- que invadió el carril del español Orlando Ortega cuando estaba segundo a pocos metros de la meta y le privó de una medalla prácticamente segura.

El atleta ruso, que fue campeón del mundo en Pekín 2015, es una de las víctimas de McLeod, por lo que se dirigió a Ortega, en el hotel que comparte con la selección española: 'Bienvenido al club'.

'Vi anoche a Orlando y estaba muy decepcionado, no hacía más que mover la cabeza. Y le comprendo. Bienvenido al club. Lo único positivo para él es que al menos no ha resultado lesionado, como me pasó a mí', dijo.

El 16 de junio pasado, en la reunión de Rabat, de la Diamond League, Shubenkov fue arrollado por McLeod, como le sucedió anoche a Ortega, y terminó por los suelos con varias magulladuras.

'Es un atleta peligroso, eso es evidente, muy inestable en carrera, manejando mucho los brazos. Cuando me toca al lado siempre es un desafío y un verdadero riesgo para mí. Debería haber una calle 10 para que corriera apartado de todo el mundo', bromeó. EFE