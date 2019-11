Siboldi acepta fracaso de Cruz Azul por no entrar a liguilla

México, 23 nov (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este sábado, luego del triunfo 3-1 sobre San Luis, que su equipo fracasó en el Apertura 2019 al no calificar para la liguilla de los ocho mejores.

'Es fracaso no estar en la Liguilla, el sentimiento es de alegría por el triunfo, pero de desazón porque no pudimos entrar, así que es un fracaso. A esa palabra no le tengo miedo porque el fracaso me pone en alerta para revertir esa situación para el torneo que viene', explicó el técnico.

El triunfo llevó a Cruz Azul a sumar 23 puntos, aunque se quedó sin boleto a la Liguilla para pelear por el título de Liga, el cual no gana desde hace 22 años. Su más reciente campeonato de liga data del verano de 1997, cuando venció en la final al León.

'Acá yo me hago responsable de las últimas 10 fechas, el resto sonaría a excusa y no quiero poner ninguna, no conseguimos estar en Llguilla y en lo que me toca hay responsabilidad por no calificar', dijo el actual timonel del Cruz Azul, quien llegó para sustituir al portugués Pedro Caixinha en la fecha nueve.

Siboldi lamentó que los Azules tuvieran varios partidos casi ganados que les empataron, lo cual al final pesó.

El de este sábado fue el partido nueve de La Máquina en el Estadio Azteca, donde ganó cuatro, empató otros cuatro y perdió uno.

Siboldi hará borrón y cuenta nueva confiado en preparar al equipo para el Clausura 2020, que comenzará en enero y en el que tendrá la meta de acceder a la fase de los ocho mejores y una vez en ella pelear por el título.

'Nosotros ya estamos pensando en el armado del equipo para el siguiente torneo, tenemos la oportunidad de planearlo desde el inicio y eso ilusiona para mejorar', concluyó.

EFE