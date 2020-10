Siboldi confiesa estar despreocupado por la mala racha del Cruz Azul

México, 17 oct (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, confesó este sábado estar despreocupado por la mala racha de su equipo porque generan jugadas de gol y solo les falta concretarlas.

'Si el equipo no estuviera generando, no tuviera llegadas, no dominara el juego, me preocuparía, pero lo que ha faltado es meterla', señaló en una rueda de prensa.

Los Azules de Siboldi, que comenzaron el torneo Apertura de con un gran paso, fueron vencidos este sábado 0-2 ante los Tigres UANL, en un encuentro en el que el rival tuvo su primer arribo al área en el minuto 69, pero lo concretó con gol del uruguayo Nicolás López, después del cual anotó el francés André Pierre Gignac.

En cambio los celestes desperdiciaron varias jugadas ofensivas y en el 54 su goleador, el uruguayo Jonathan Rodríguez, falló un penalti.

'Es un momento en el que hay que tener serenidad, calma, seguir trabajando y levantar al equipo. Estoy seguro que el equipo va a levantar porque hay calidad, talento y ganas de trascender', agregó.

Los celestes sufrieron su cuarta derrota con ocho triunfo, dos empates y 26 unidades y bajaron al tercer lugar, al sumar su segundo revés consecutivo y su tercer encuentro sin ganar.

'Nos ha tocado estar de líderes y no éramos los mejores y ahora tampoco somos los peores, no quiero pensar en nada más que el próximo partido', aseveró.

Cruz Azul visitará al Guadalajara y al campeón Monterrey y recibirá a los Pumas UNAM, en sus tres partidos restantes en el campeonato. Al referirse a esos oponentes, candidatos a disputar el cetro, Siboldi celebró enfrentarlos a estas alturas del torneo.

'Son buenos rivales para encarar lo que sigue', enfatizó.

Sobre al uruguayo Jonathan Rodríguez, que anotó por última vez el pasado 18 de septiembre, el entrenador dijo que a su compatriota solo hay que apoyarlo y volverá a la racha positiva.

'Hay que darle confianza y tranquilidad; sus goles van a llegar y los resultados van a llegar', concluyó.EFE