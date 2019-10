Siboldi dice que Cruz Azul no debe menospreciar a Morelia

México, 17 oct (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, dijo en conferencia de prensa este jueves que su equipo no puede caer en una zona de confort por la goleada que le propinaron al América en la jornada anterior del Apertura ni menospreciar a su próximo rival: Morelia.

'Luego del partido con América no podemos confiarnos, no debemos entrar en zona de confort y pensar que porque le ganamos a un equipo como América ahora podemos hacer menos a un rival como Morelia, que en el papel parecen un rival inferior a nosotros, pero no podemos verlo así', advirtió el estratega.

En la fecha 13, Cruz Azul goleó 5-2 a las Águilas en el Estadio Azteca, resultado que los llevó al lugar 12 de la tabla donde suman 16 puntos, y los dejó a dos unidades de los puestos de Liguilla.

'No podemos ignorar que el resultado ante América fue muy importante, pero más para el aficionado por lo que representa históricamente jugar ante el América; dentro del equipo los jugadores saben que sólo ganamos un partido y hasta ahí, porque no estamos aún en zona de clasificación y no hemos ganado nada', explicó.

Cruz Azul recibirá este sábado a Morelia en el Estadio Azteca en la jornada 14 del torneo. Morelia llega al partido en el lugar 13, y tiene, al igual que La Máquina, 16 puntos.

'Debemos ser precisos, trabajar mucho en el medio campo porque Morelia juega bien. La realidad es que nosotros debemos tener el control, como ya vimos que lo pudimos hacer, hoy veo al equipo mejor físicamente, pero nunca pensar que Morelia será fácil', detalló.

Luego de enfrentar a Morelia, La Máquina tendrá que visitar al campeón Tigres, recibir al León, visitar al Santos y cerrar el torneo en casa ante el San Luis, equipo que ascendió a la máxima categoría para este torneo.

'El cierre es complicado, se nos vienen rivales que están ahí arriba, y tenemos que cerrar muy fuerte, pero veo bien a mis jugadores. La fecha FIFA nos vino de maravilla, hemos incluso podido descansar dos o tres días para encarar un cierre de torneo muy intenso', confesó Siboldi. EFE