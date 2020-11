Siboldi lamenta que Cruz Azul regaló un partido que tenía ganado

México, 7 nov (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseveró este domingo tras la derrota de su equipo por 2-1 ante los Pumas, que su equipo dejó ir en cinco minutos una victoria que parecía segura.

'Hicimos 85 minutos muy buenos y en cinco minutos tiramos el triunfo por la borda, por eso estoy enojado. Muy molesto porque no supimos manejar el partido', afirmó el técnico al final del juego de la fecha 17, última del Apertura 2020.

Con la derrota, el Cruz Azul, con 29 unidades, se quedó con el cuarto lugar del certamen para disputar la fase final por el título, que se jugará a partir del próximo 25 de noviembre. Su rival saldrá de los equipos ubicados del quinto al 12 que jugarán el repechaje.

En el partido esta noche, Cruz Azul fue el equipo que tuvo llegadas más claras de gol. Consiguió irse arriba en el marcador en el segundo tiempo, pero en los cinco minutos finales el Pumas reaccionó para, primero, empatar, y luego marcar el 2-1 definitivo.

Ante los descuidos que provocaron la reacción para el triunfo del Pumas, Siboldi sostuvo que son situaciones que no pueden repetir en la fase final.

'Si queremos ser campeones debemos saber que tenemos que jugar los 90 minutos al mismo nivel, no puede sucedernos lo que hoy nos pasó. Estábamos ganando merecidamente y no puede ser que en cinco minutos nos anoten dos goles', recalcó.

A pesar del mal sabor del descalabro, Robert Dante Siboldi destacó la calificación de su equipo a la Liguilla.

'Me quedo con que terminamos entre los primeros cuatro, que era el objetivo, aunque no como me hubiera gustado terminar'.

El uruguayo también aceptó que su equipo bajó el ritmo en la parte final del campeonato.

En las últimas seis fechas del certamen, el Cruz Azul ganó un partido, empató uno y perdió cuatro. En la jornada 11, La Máquina era el líder del Apertura 2020; este sábado cerró el torneo en el cuarto escalón

'Nos vamos con el mal sabor de boca por el cierre que tuvimos, pero no podemos olvidar lo que hicimos bien en el torneo que nos mantuvo entre los primeros puestos. Ahora tenemos que prepararnos con todo lo que tenemos para enfrentar la Liguilla', concluyó. EFE