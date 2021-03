Siempre hay un Modric para un descosido

Óscar Maya Belchí

Madrid, 16 mar (EFE).- El Real Madrid afrontaba el partido contra el Atalanta sin una pieza clave y sin recambio en la plantilla: Casemiro. Y apareció Luka Modric. Otra vez. A sus 35 años firmó un partido de vuelta de ‘Champions’ impecable. Asumiendo la responsabilidad en las labores de destrucción y encarrilando la eliminatoria.

Zinedine Zidane volvió a apostar el sistema de tres centrales, esta vez para paliar la ausencia del brasileño ante un Atalanta que propuso 20 minutos de ritmo alto a los que pudo resistir el conjunto blanco, en parte por el gran trabajo del croata.

Robó una infinidad de balones, con especial importancia el que inauguró el marcador aprovechando un error en la salida de Marco Sportiello. Modric, pillo, se adelantó y aguantó el balón hasta el momento exacto en el que Karim Benzema se quedaba solo delante del guardameta para batirlo a placer.

Contra el Elche, el equipo no carburó hasta que entraron Toni Kroos y Modric a llevar la manija. Coincidió con el cambio de tres centrales a defensa de cuatro. Pero este martes ni el sistema fue un problema. Ambos dominaron el tempo del partido desde el minuto 20 y el Real Madrid no sufrió para estar en cuartos de final de la Liga de Campeones tres temporadas después.

Un nivel que hace que haya que mirar el DNI dos veces para creerse los 35 años de un Modric que acaba contrato a final de temporada y del que todavía no se ha oficializado su renovación, aunque él ya ha expresado claramente su deseo.

“Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Yo me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid hasta que sienta que puedo ayudar al equipo y así me siento ahora mismo. Pero no sé qué va a pasar. Claro que quiero seguir. ¿Quién no quiere seguir y terminar su carrera aquí? Veremos porque pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero eso”, dijo en rueda de prensa el pasado 24 de noviembre.

La vieja guardia volvió a salir al rescate del Real Madrid. Sergio Ramos (34) y Karim Benzema (33) -los goleadores-, Luka Modric (35) y Toni Kroos (31). Entre los cuatro, 33,25 años de media y siguen dominando los tiempos en la mejor competición de clubes del mundo. EFE

