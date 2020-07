Siete días de descanso activo para el Real Madrid, pendiente de Hazard

Madrid, 20 jul (EFE).- El Real Madrid inicia este lunes un período de siete días de 'descanso activo' que Zinedine Zidane ha concedido a sus jugadores, que no tendrán que volver a entrenar en la Ciudad Real Madrid hasta el lunes 27 de julio, un periodo en el que el equipo estará pendiente de la evolución del tobillo del belga Eden Hazard, que sigue con molestias.

Tras el gran esfuerzo realizado por la plantilla del Real Madrid para conquistar LaLiga Santander y cumplir el gran objetivo marcado por Zidane para la temporada, los jugadores madridistas tendrán un respiro antes de encarar la Liga de Campeones.

Desde que el 11 de junio regresase la competición después de tres meses de parón por la pandemia del coronavirus, el Real Madrid disputó once partidos en prácticamente un mes. La carga de trabajo y tensión tan elevada para los jugadores hace necesario un parón y Zidane estimó que sean siete los días que tengan sus jugadores para resetear la cabeza sin llegar a desconectar del todo.

El cuerpo técnico ha facilitado un plan de trabajo a la plantilla para que lo cumplan en los siete días en los que no tendrán que acudir a la ciudad deportiva, con el objetivo de que no pierdan tono físico, aunque se rebaje la intensidad del trabajo, y regresen en las mejores condiciones para comenzar el asalto a Manchester del 7 de agosto.

La preocupación en el Real Madrid se centra únicamente en Hazard, una vez que el brasileño Marcelo se ha recuperado de su último percance muscular. El tobillo operado del belga sigue dando problemas y ha acabado maltrecho después de su participación en los partidos o cuando los entrenamientos han tenido mayor intensidad.

Zidane decidió reservarle en la última jornada y dejarle fuera de la convocatoria para el duelo en Butarque frente al Leganés, ya sin nada en juego para el Real Madrid. El objetivo es que recupere las buenas sensaciones y realice un trabajo específico durante esta semana que le haga ganar confianza.

Desde su recuperación durante el confinamiento y su regreso a la competición, Hazard participó en seis de los once partidos del Real Madrid sin llegar a ser referente. No marcó ningún gol, dispuso de cinco titularidades y siempre fue sustituido. Disputó un total de 339 minutos de 990 posibles. Mejorar su físico y la confianza perdida por no sentir el tobillo derecho al cien por cien es el objetivo de Zidane y el astro belga. EFE