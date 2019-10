Sifan: 'No sé en qué condiciones llego tras el Mundial de Doha'

Valencia, 25 oct (EFE).- La atleta holandesa Sifan Hassan señaló durante la rueda de prensa previa al Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso-EDP, que se disputa este domingo, que no sabe en qué condiciones físicas afrontará la prueba tras el desgaste que supuso su participación en el Mundial de atletismo de Doha, donde consiguió el oro en 1.500 y 10.000 metros.

Sifan avanzó que llega a Valencia con la intención de “hacer una buena carrera. No sé muy en bien en qué condiciones me encuentro después de los últimos campeonatos en Doha y el desgaste que me ha supuesto, pero tengo ganas de hacer un buen papel”.

La etíope Gudeta Kudebe confirmó que está contenta de volver a la ciudad de consiguió “un récord del mundo en el pasado Mundial Valencia 2018. Mi objetivo este año es conseguir mi mejor marca personal y ojalá me sirva para repetir un éxito de ese nivel”.

Paco Borao, director de la prueba, se congratuló de tener un plantel que aspira a todo de cara al domingo: “El Medio Maratón quiere seguir batiendo récords porque el alma del atletismo es precisamente esa. El día que dejemos de intentar batir récords, el atletismo morirá. Sería una traición a la ciudad de València no intentarlo”.

Un total de 66 atletas de primer nivel, 37 hombres y 29 mujeres representando a 20 nacionalidades diferentes, conforman la lista elaborada por Marc Roig y José Antonio Redolat, seleccionadores de la élite internacional y nacional, respectivamente.

“La clave es traer a las grandes promesas del ránking. Si las condiciones de la carrera les convencía, les podríamos traer. Como Valencia ya está consolidada en el calendario, ha sido fácil convencerles”, aseguró Marc Roig en la presentación del poderoso listado de élite.

Por su parte, Redolat destacó “el buen momento de la élite española. Están los mejores atletas nacionales masculinos aquí presentes y espero que este año luchen por mejorar los tiempos del año pasado. En el plantel femenino echamos de menos a Gebre, pero tenemos buenas representantes y estoy muy satisfecho con la selección que se ha completado”.

.Jemal Yimer, Yomif Kejelcha, Bernard Ngeno, Sondre Moen y Aron Kifle son los nombres más destacados en una élite internacional que cuenta con doce hombres por debajo de la hora. Yimer, segundo clasificado el año pasado en València con 58:33, aseguró que está “muy feliz de volver a estar en València. He entrenado para hacerlo lo mejor posible. Mi objetivo es ganar el domingo”.

El acto también contó con la presencia de los atletas Toni Abadía, favorito a revalidar el título de primer nacional tras lograr la cuarta mejor marca española en la edición anterior, y la valenciana del Cárnicas Serrano, Marta Esteban, que volverá a correr en su casa tras un periodo marcado por las lesiones.

Chiki Perez, Houssame Benabbou, Jaume Leiva, Camilo Santiago, Ayad Lamdassem, Abdelaziz Merzougui, Iranz Arrospide, Yago Rojo y en mujeres: Tere Urbina, Elena Loyo Alicia Pérez, Miriam Ortiz y Laura Méndez completan, entre otros, la lista de atletas nacionales que lucharán por conseguir el premio que EDP entregará al primer clasificado español, tanto en categoría masculina como femenina. EFE