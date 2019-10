Silencio en los Rockets y dilema de Silver en la crisis con China

Houston (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Los Rockets de Houston guardan silencio en torno a la crisis surgida con China tras el tuit que su gerente general Daryl Morey publicó y en el que apoyaba al movimiento de manifestantes prodemocracia de Hong Kong.

Mientras que el equipo se encuentra en Japón, donde va a disputar este martes el partido de pretemporada contra los Raptors de Toronto, el comisionado de la NBA, Adam Silver, trata de superar el dilema que se le plantea de buscar un equilibrio entre defender el derecho de libertad de expresión de Morey y a la vez salvar el negocio en China.

De momento, Silver, en declaraciones este lunes a la agencia Kyodo News en Tokio, reconoció el impacto del reciente tuit de Morey, que apoyó a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

Pero a la vez dijo que también respalda los derechos de libertad de expresión de Morey.

'No hay duda, el impacto económico ya está claro', admitió Silver. 'Ya ha habido consecuencias bastante dramáticas por ese tuit, y he leído algunos de los medios sugiriendo que no estamos apoyando a Daryl Morey, pero de hecho sí lo hemos hecho'.

Sin embargo, mientras daba su valoración de los hechos y especialmente en cuanto a las fuertes críticas que ha recibido de los políticos estadounidenses de plegarse ante el 'chantaje económico' por parte de China, no hubo ningún tipo de condena a la postura adoptada por el país asiático y se limitó a defenderse de las acusaciones de no apoyar a Morey.

'Creo que, como organización basada en valores, quiero dejar en claro ... que Daryl Morey recibe apoyo en términos de su capacidad para ejercer su libertad de expresión'.

Pero eso fue toda la referencia que hizo, sin detallar hasta donde va a llegar el apoyo de la NBA en la defensa de expresión de cualquiera de sus miembros, especialmente en el apartado individual y como ciudadano estadounidense que posee todo el derecho de libertad de expresión.

Lo mismo sucede con entrenadores comprometidos con las causas sociales y políticas en Estados Unidos como es el caso de Gregg Popovich, de los Spurs de San Antonio, y Steve Kerr, de los Warriors de Golden State, ambos responsables del cuadro técnico de la selección nacional que participó en el pasado Mundial de China.

Ninguno de los entrenadores, ni nadie de las estrellas de la NBA, como es el caso del alero LeBron James, de Los Angeles Lakers, han hecho ningún comentario sobre la crisis surgida en torno al tuit de Morey.

El pasado viernes, Morey en su Twitter publicó una imagen en la que decía: 'Lucha por la libertad. Apoya a Hong Kong'. Más tarde eliminó la publicación y tuiteó una disculpa. Eso ocurrió después de que el dueño de los Rockets, Tilman Fertitta, aclarara públicamente que el equipo no toma posiciones políticas.

Silver señaló que también apoya al nuevo dueño de los Nets de Brooklyn, el taiwanés canadiense Joe Tsai, cofundador del gigante chino de comercio electrónico Alibaba, quien publicó una carta abierta de 736 palabras en su página de Facebook el domingo por la noche.

En la misma Tsai dijo que Morey traspasó la raya de lo que describió como algo que no debe tocarse, el asunto del 'tercer carril' cuando se trata de China y Hong Kong.

'Estos son problemas complejos que no se prestan fácilmente a las redes sociales', comentó Silver. 'En última instancia, no puedo liderar la NBA basado en satisfacer a todos en Twitter'.EFE