Silver admite que reanudar la liga es la mejor opción ante el coronavirus

Houston (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El comisionado de la NBA, Adam Silver, volvió a hablar sobre la nueva realidad que le espera al deporte de baloncesto en Estados Unidos y admitió con total transparencia y realismo que reanudar la liga es la mejor opción que tienen en medio de la pandemia del coronavirus, aunque corran un gran riesgo.

Silver dijo que el plan de la liga para volver a jugar el próximo mes en un campus cerrado de la 'burbuja' de Walt Disney World Resort, de Orlando (Florida) era, sin discusión, 'la mejor opción disponible' que podemos tener de cara al futuro, que de otra manera sería 'muy complicado para nuestra organización'.

Luego de dar a conocer que la temporada se reanudará el próximo 30 de julio, Silver admitió este viernes en una conferencia telefónica con varios funcionarios de la liga que 'sabemos que el coronavirus estará con nosotros en el futuro previsible, y no nos queda más remedio que aprender a vivir con su realidad y todo lo que supone de negativo'.

Agregó que 'no hay opciones sin riesgos en este momento' y en ese sentido reiteró que su organización ha trabajado de manera diligente para tratar de controlar al máximo los posibles efectos negativos que pudiesen surgir con la nueva realidad a la que se enfrenta todo el mundo.

La importancia de lo que tenía que decir Silver quedó patente cuando a la conferencia asistieron Michele Roberts, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto; el presidente de la NBPA, el base Chris Paul, y el escolta Andre Iguodala, uno de los profesionales más respetados de la liga.

Sobre el reciente incremento de casos de coronavirus en el estado de Florida y el riesgo de que el virus entre a la 'burbuja' que la NBA diseñó para continuar el campeonato, con 22 equipos, Silver señaló que 'mi conclusión es que no podemos escapar del virus, y que esto es con lo que vamos a vivir en el futuro previsible, por eso diseñamos el campus de la manera que lo hicimos'.

Indicó que se trata 'de una red cerrada; y aunque no es impermeable, estamos esencialmente protegidos de los casos que nos rodean. Al menos, ese es el modelo y el objetivo que deseamos conseguir'.

El viernes por la mañana la liga y el sindicato de jugadores acordaron reanudar el campeonato.

Silver destacó que al inicio se realizarán pruebas de detección de coronavirus diarias dentro de la 'burbuja', pero admitió que el incremento de casos en Florida, le preocupa.

Ese estado se acercaba a los 9.000 casos totales, de acuerdo con las cifras del viernes y en el área de Orlando también es una de las más afectadas.

'La preocupación ha aumentado no sólo por el incremento de casos en Florida, sino en todo el país', recordó Silver.

Pero reiteró que habría tomado la misma decisión de jugar en Florida si la decisión la hubiera tenido que tomar hoy o hace un mes.

Luego de que en una primera ronda de las pruebas obligatorias ya hubo 16 jugadores que dieron positivo al coronavirus de los 302 que la pasaron, se le cuestionó al comisionado el plan que tiene la NBA de cara hacer frente a esa nueva realidad.

Dado que los jugadores protagonistas del positivo, requeriría que ese jugador se abstenga de hacer ejercicio durante al menos dos semanas, y quedaría descartado automáticamente durante al menos una ronda completa de postemporada.

Pero la NBA no tuvo respuesta, ya que Silver indicó que 'no hemos trabajado en todos los escenarios y por lo tanto no puedo hacer ninguna valoración'.

Comentó que se harían las pruebas necesarias en el entorno del jugador, 'pero luego continuaríamos. Trataríamos esa prueba positiva como una lesión durante la temporada. Y así no retrasaríamos la continuación de la postemporada'.

Aunque no lo aseguró, señaló que el campeonato podría detenerse nuevamente si hay una mayor propagación del virus dentro del campus más allá de un solo jugador.

'Si tuviéramos una propagación significativa, eso podría llevarnos a detenernos', admitió Silver. 'No habrá ninguna duda al respecto, pero trabajamos duro para que eso no llegue a suceder'.

Agregó que luego de haber estado trabajando con las autoridades de Salud, dijo que 'no ha sido diseñada con precisión esa línea' de saber en qué momento considerar detener el campeonato.

Mientras que Paul e Iguodala, dijeron lo que pasa por la mente de los jugadores mientras se preparan para retomar las actividades.

Paul indicó que 'es como lo dijo Adam, en el sentido de que realmente no sabemos' qué puede pasar.

Agregó que 'nunca nos imaginamos jugar en una situación así. No lo sabíamos ni siquiera un día después de que la liga cerró'.

El comisionado de la NBA indicó que 'somos afortunados de tener tantos jugadores conscientes de lo que está sucediendo. Así que creo que, dado cualquier escenario, ante cualquier situación hablaríamos del asunto y veríamos cómo resolverlo'.

Respecto de los jugadores que han salido a protestar en todo el país por la justicia social y la desigualdad racial, Roberts dijo que 'los jugadores continuarán su lucha de concienciación'.

Roberts indicó que la conversación que han tenido los jugadores con la comunidad afroamericana les deja con preguntas como ¿qué y cómo debemos hacer las cosas?. No puedo imaginar nada más saludable que eso'.

Por su parte, Paul indicó que 'entendemos cuán poderosa es nuestra voz, que nuestro mensaje se puede escuchar, se puede gritar alto y claro en una plataforma increíble'.

En ese sentido Silver comentó que la NBA ha progresado en lo que respecta a las prácticas de contratación de equipos, luego que las últimas tres contrataciones de gerentes generales en la liga han sido de personas afroamericanas. EFE

