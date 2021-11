Simeone: 'Ahora silencio, trabajar y estar juntos'

Liverpool, 3 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró que le gustó cómo su equipo se adaptó al partido tras quedarse con uno menos y que ahora les toca 'silencio, trabajar y estar juntos'.

'Nos vamos con la tranquilidad de que nos hemos dejado todo y con la responsabilidad de mejorar situaciones que se vivieron', dijo Simeone en rueda de prensa.

'Ahora silencio, trabajar y estar juntos. El equipo me gustó cómo aceptó el partido que tenía que jugar y le doy mucho valor a eso. No romperse contra un equipo que no tiene piedad, eso me gustó. Elevamos la concentración con uno menos', explicó el técnico argentino en referencia a la expulsión de Felipe a los 37 minutos.

Simeone no quiso opinar mucho sobre el arbitraje, tras la expulsión del brasileño y una posible tarjeta roja a Diogo Jota en los últimos minutos.

'Es difícil opinar por lo que vemos nosotros en el campo. No tenemos que detenernos en estas cosas, que influyen, claro que influyen, pero hay que mirar adelante'.

'Los chicos transmiten sus emociones de lo que sienten y perciben', apuntó respecto a las publicaciones contra el arbitraje de Antoine Griezmann en Twitter. 'Tenemos que estar fuertes porque somos un equipo complejo y competitivo, eso es lo que nos tiene que importar'.

Ahora el Atlético se queda tercero del Grupo B, con cuatro puntos, uno menos que el Oporto, con dos partidos por jugarse.

'Nos esperan dos partidos interesantes. Esta situación no se aleja mucho de las últimas que nos han tocado vivir, desde hace años nos está costando pasar rápidamente sin llegar a la última jornada'. EFE.

msg/jl