Simeone considera 'emocionante' el 'partido a partido' de Sabina y Leiva

Madrid, 26 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró este sábado 'emocionante' la canción 'partido a partido' de Joaquín Sabina y Leiva y avanzó que 'las imágenes, la letra y la música' transmiten 'exactamente los sentimientos' que tienen 'todos los atléticos', según expresó en rueda de prensa.

'Emocionante. Imágenes que representan el sentimiento que desde hace muchísimos años se viene desarrollando en el club. A veces es difícil en la música y en la letra de la música, sumadas a las imágenes, poder representar claramente lo que es el Atlético de Madrid', explicó el técnico en la víspera del duelo con el Granada.

'Lo agradecemos. Ha sido un detalle fantástico y nos vemos representados. Para todos los atléticos, seguramente cuando lo escuchen, imágenes, letra y música, transmite exactamente los sentimientos que tenemos todos los atléticos', añadió Simeone.

Este viernes, dedicada 'a todos los que tienen otra forma de entender la vida', los cantantes Joaquín Sabina y Leiva presentaron la canción 'partido a partido', sobre la lucha diaria, sin descanso, contra las dificultades en estos tiempos de pandemia del Covid-19, 'malheridos de tanto remar contra el huracán', para 'ganar y ganar y ganar y volver a ganar', según recita la letra de la pieza musical.

'Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares, ni atascos en los bulevares de mi corazón, los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas muertas de sed, gato sin botas', canta Sabina mientras se suceden las instantáneas en blanco y negro de estos tiempos complejos, de la lucha cada jornada de personas anónimas.

'Al balcón de la soledad trepan los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán, en el trono de neptuno, donde cabe ninguno que no sepa soñar partido a partido', interviene Leiva.

Y luego, con ambas voces, se sucede dos veces el estribillo: 'No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid. No me vengan con lamentos, habla de sobrevivir. Y seguir coronando montañas y seguir conquistando escaleras, en el tiempo de descuento regateando el porvenir. Y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Y ganar y volver a ganar... Partido a partido'. EFE