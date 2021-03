Simeone: 'Contundencia, equilibrio y hacer un gran partido'

Madrid, 6 mar (EFE).- No desveló Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, la titularidad o no en el derbi de este domingo contra el Real Madrid de Joao Félix, del que remarcó su 'talento especial' para 'sacar algo' que 'nadie puede tener' en un partido que no ve tan concluyente ni para el ganador ni para el perdedor.

'Tener contundencia, equilibrio y hacer un gran partido son los caminos que te acercarán seguramente al objetivo', recitó el técnico sobre el duelo en el Wanda Metropolitano, líder contra tercero, con cinco puntos entre ellos, y 'un partido directo'. 'Pero son tres puntos. Eso está más que claro. Queda mucha Liga por delante', dijo.

'Veo, por ejemplo, en la lucha por la Liga Europa hace diez o doce partidos al Betis lo habían eliminado y hoy está compitiendo muy bien; hace diez o doce partidos hablábamos de una distancia enorme y de un campeonato que no estaba siendo bueno del Madrid y del Barcelona y hoy están compitiendo muy bien...', repasó.

'No hay que apurarse. El campeonato es muy largo, duro, difícil, hay equipos que son muy buenos y no hay un equipo que juegue mal en la Liga española. Hay que seguir un camino que obviamente conocemos', continuó el técnico.

'Nos jugamos mucho, como el partido del miércoles, el anterior ante el Villarreal... Desde que llegué al Atlético todos los partidos tienen una importancia vital', insistió en la misma línea Simeone, cuyo equipo encabeza la clasificación con 58 puntos y un partido aún pendiente, ante el Athletic Club el próximo miércoles.

'El equipo está en un momento extraordinario, muy bonito, donde estamos peleando cosas importantes y jugando partidos muy importantes, que es lo que los futbolistas quieren y se preparan para estar en esa situación. Vamos a tener 18 de campo más los porteros (son baja José María Giménez y Héctor Herrera) y empezarán algunos, pero lo jugarán todos', enfatizó en la rueda de prensa.

EL 'TRABAJO' DE CORREA; EL 'TALENTO' DE JOAO

¿Joao Félix o Correa? Uno de los dos, según sugirió Simeone, o los dos, según la prueba del once que planteó el pasado jueves, formarán en el once del derbi. 'Esta semana entrenamos de las dos maneras', repasó el técnico, que analizó: 'Correa tiene un trabajo mucho más dinámico, un trabajo colectivo del equipo, con mucho más vértigo en el juego, y Joao un talento especial, que puede sacar algo que nadie puede tener en el partido que se pueda jugar mañana'.

'Desde la parte de número de goles, los de Joao son muy buenos. La competencia es muy buena, muy sana y muy linda. Está claro que los dos jugarán, empezará alguno y otro tendrá que esperar, pero seguramente jugarán los dos', continuó el técnico, cuando fue preguntado por el compañero de Luis Suárez en el ataque, que también podría ser Marcos Llorente, como ya ensayó el pasado miércoles.

Es la posición en duda del once. Hay dos puestos por descubrir entre Correa, Joao Félix, Thomas Lemar y Saúl Ñíguez, al que también se refirió Simeone: 'Saúl es importante siempre para nosotros. Es de los que más años lleva con nosotros y sabe todo lo que queremos. Está respondiendo muy bien en estos últimos partidos y lo necesitamos cinco, diez, 90 o 120, lo que el partido nos pida'.

Tampoco desveló el sistema de partida, dentro de la elasticidad que le permite su equipo. 'Estamos analizando, lo estamos dando una vuelta, entrenamos de las dos maneras tanto el miércoles como el jueves y decidiremos en consecuencia de lo que queremos para el partido', regateó el técnico, entre el 4-4-2, el 5-3-2 y el 5-4-1.

Al once vuelve Kieran Trippier, 'con muchas ganas de jugar'. 'Es muy importante para nosotros; tiene calidad, precisión y jerarquía; le da mucho valor a la tenencia de pelota en ataque y genera desde su posición también poder atacar haciendo daño desde lo profundo o desde el pase asociativo', repasó del lateral derecho, que ya ha cumplido la sanción de 10 semanas de la Federación Inglesa. EFE