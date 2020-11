Simeone: 'Dependemos de nosotros, eso sí es una buena situación'

Madrid, 25 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recordó este miércoles, tras el 0-0 con el Lokomotiv Moscú, que su equipo depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final y 'eso sí es una 'buena situación', al tiempo que valoró que el torneo ha comenzado 'con dificultades' para el equipo rojiblanco.

'Empezó esta etapa de la 'Champions' con situaciones complejas. Nos costó en los partidos que hemos jugado. Quedan dos jornadas. Depende de nosotros. Eso sí es una buena situación, que dependa de nosotros', insistió el técnico en la rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano tras el encuentro.

'Nos ocupa la Champions. Claro que nos ocupa. Porque nos interesa, nos gusta y sabemos que ha empezado con dificultades. Estos dos últimos partidos generamos muchas situaciones para poder ganarlos. Creo que estuvimos más frescos en el campo de ellos. Hoy nos faltó un poco más de frescura en las cercanías del área, pese a que tanto en intensidad, búsqueda, córner, tiros de media distancia en los primeros 25 minutos del primer tiempo tuvimos situaciones para poder adelantarnos en el marcador. El portero hizo una gran tarea', dijo el técnico.

'Después, el partido va empezando a ir contrarreloj, porque tú tienes la ansiedad de ganarlo, el rival espera, se cierra, defiende con más fortaleza, nosotros nos alejábamos de las situaciones más claras, vino el gol, desgraciadamente fue fuera de juego... Tenemos que seguir trabajando. Hay una oportunidad importante con el Bayern la semana que viene para posicionarnos la última jornada con opciones de seguir. Habrá que trabajarla y habrá que correr para poder llegar al objetivo que queremos', continuó.

El Atlético remató 20 veces a portería, sin ningún gol. 'Situaciones de gol hemos tenido. Creo que tanto Correa como Joao hicieron un buen partido. Está claro que los rematadores no los tenemos en estos momentos y no nos podemos detener a lo que no tenemos (en referencia a las bajas de Luis Suárez y Diego Costa), sino a potenciar a lo que sí tenemos y evidentemente ha generado en el partido del Osasuna, que tampoco jugaron Suárez y Costa: marcar goles de distintas formas con distintos jugadores', explicó.

Diego Costa fue baja este miércoles por una 'trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha', según el parte médico del club. 'Estuve hablando con Diego. Sabe que lo quiero mucho y el tiempo que sea necesario lo esperaremos para que nos siga ayudando. Nos ayuda en el vestuario con su presencia y nos ha ayudado como futbolista. Este año ha venido con mucha ilusión, desgraciadamente las lesiones no han podido ayudar para que siga ayudándonos él al nosotros. Tranquilidad, a esperar y primero pensar que él esté bien, que es lo que más nos importa', valoró Simeone. EFE