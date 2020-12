Simeone: 'El crecimiento de los futbolistas nos da opciones que no teníamos'

Majadahonda (Madrid), 4 dic (EFE).- 'No' se divierte más ahora en esta temporada que en otra anterior con el fútbol de su equipo Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que repasó el 'crecimiento importante' de su conjunto y de 'distintos futbolistas' que dan unas opciones en el juego que hace un año no tenía.

El cambio de estilo del equipo es una evidencia. La regularidad en los números también. Ya son 25 jornadas de Liga consecutivas sin una sola derrota. Y seis victorias seguidas en la actualidad, en un examen continuo para el líder virtual del campeonato, ahora un punto por detrás de la Real Sociedad, pero con dos duelos menos que ella, mientras aguarda al Valladolid en el estadio Wanda Metropolitano.

'Cuando volvimos a jugar esos once partidos (tras el parón por la Covid-19 de marzo), el equipo mostró ya situaciones de mejoría, de una presión más alta, de tener mas situaciones de gol, hemos tenido mucho más penales a favor debido a que estábamos en las cercanías de área... Terminamos la temporada haciéndolo muy bien, más allá de aquel partido de 'Champions' que no lo hicimos bien', repasó.

'En la vuelta a la competición en Liga, el equipo mantiene esa línea y está buscando seguir creciendo. Los futbolistas están bien, hubo un crecimiento de distintos futbolistas que nos dan y nos permiten opciones que la temporada pasada en el inicio no las teníamos y nosotros nos sumamos a lo que ellos nos están pidiendo y a buscar la mejora del equipo partido tras partido', recalcó.

En ese sentido, el proceso del paso adelante que ha dado el equipo con más protagonismo en la posesión y una perspectiva más ofensiva del juego, Simeone lo fecha en una situación clave: 'Cuando hemos crecido primero nosotros los entrenadores a mejorar situaciones de juego en el campo y los futbolistas lo están transmitiendo de la mejor manera ejecutándolo partido tras partido'.

¿Firma ganar y jugar peor? 'Yo creo que no hace falta ni contestar. No firmaría nada porque no hay nada para firmar, es fútbol y nada más', contestó Simeone, siempre con el 'desafío y la ilusión de poder llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del juego y del fútbol en cada partido' que le 'tocó dirigir'.

'TENEMOS QUE MANTENER LA LÍNEA Y ACERCARNOS A LAS VÍAS DEL GOL'

El Atlético tiene números de líder, pero aún tiene por delante a la Real Sociedad, un punto por encima con dos encuentros más. 'Está haciendo muy buena temporada. La temporada pasada hasta la cuarentena tuvo resultados muy buenos con un fútbol importante', destacó el técnico, que no se detiene 'a pensar sólo en un equipo'.

Ahora le 'ocupa' el Valladolid, su adversario este sábado en el estadio Wanda Metropolitano, 'y su mejoría en los últimos tres partidos', los tres sin perder y con dos victorias -las únicas que ha logrado en este curso-. 'Creo que el míster (Sergio) encontró nombres para poder repetir y buscar lo que quiere hacer y lo está representando muy bien el equipo en estos partidos', dijo.

Para ese duelo, Simeone recupera a Luis Suárez, después de cuatro partidos de baja por la Covid-19. 'Sus características ya las conoce todo el mundo. Tenemos que seguir intentando mantener la línea que estamos mostrando en los últimos partidos y que la consecuencia del juego nos genere acercarnos a las vías del gol. Hay futbolistas en el equipo que tienen buena llegada de segunda línea, buen juego aéreo, buen disparo de media distancia...', explicó.

En el once se espera a Felipe Monteiro en el centro de la defensa, ante la baja por lesión de José María Giménez. 'El equipo está jugando ahora con tres centrales. A veces con Hermoso más de lateral izquierdo y a veces más como central. Podemos volver a jugar con dos centrales', expuso preguntado directamente por el brasileño.

'A Felipe la temporada pasada le ha tocado similar. Quizá fue mucho más rápido su ingreso en el equipo, pero también apareció por la lesión de un compañero. En esta temporada tuvo que esperar su momento para ahora estar posiblemente con más posibilidades, debido a que hay tres centrales en el equipo. Es un chico que, a más partidos juegue, mejor se sentirá y esperemos que cuando le toque jugar lo haga de la mejor manera como lo hizo la temporada pasada'. EFE